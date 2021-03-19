Gündem Kırmızı Konyada eğlence mekanındaki 46 kişiye ceza yağdı 186 bin lira ödeyecekler
KONYA TÜRKİYE

'Kırmızı' Konya'da eğlence mekanındaki 46 kişiye ceza yağdı: 186 bin lira ödeyecekler

Sağlık Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride açıkladığı Konya'da, kapalı olması gerekirken açık tutulan eğlence mekanındaki aralarında kadınların da bulunduğu 46 kişiye, 186 bin 300 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Baskın yapılan eğlence mekanında 46 kişiye para cezası kesildi.
Baskın yapılan eğlence mekanında 46 kişiye para cezası kesildi.

Konya Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vaka sayası fazla olduğu için kırmızı kategoride yer alan kentte denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle Selçuklu merkezin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde, 138 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 434 bin 700 lira ceza uyguladı.

Ekipler, Musalla Bağları Mahallesi'nde de kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu bilgisini alınca operasyon düzenledi. Alkol ve müzik eşliğinde eğlenen 46 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için 186 bin 300 lira ceza kesildi.

  • İş yeri sahibi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Koronada başvurular yüzde 30 arttı
KORONAVİRÜS
Koronada başvurular yüzde 30 arttı

Aşıda sıra 60 yaşta
KORONAVİRÜS
Aşıda sıra 60 yaşta

Yüksek riskli il kategorisinde bulunan Karaman'daki bir taziye evinden 61 kişi çıktı
KORONAVİRÜS
Yüksek riskli il kategorisinde bulunan Karaman'daki bir taziye evinden 61 kişi çıktı

Türkiye'nin 18 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 20 bini aştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 18 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 20 bini aştı
Abone Ol Google News
Twitterdan geri adım

Twitter'dan geri adım

Türkiye'ye temsilci atayacak.
Klasik baklavanın pabucunu dama attı

Klasik baklavanın pabucunu dama attı

​Sanat, siyaset ve spor dünyasının vazgeçilmezi oldu.
İYİ Partili Çıray: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız

AYM, iddianameyi incelemesi için raportör görevlendirdi.

​İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon.

Yüksek faiz kararı, sadece paradan para kazananların ekmeğine yağ sürdü.

​Kendilerine bu zulümleri yapan bir partiyle Kürtler sulh imzalamaz.

​Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddianamesinde yer aldı.

​İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran uyarılarda bulundu.

​İstanbul Müftüsü Prof. Mehmet Emin Maşalı sorularımızı yanıtladı.
Açılmamak üzere kapatılmalı

Açılmamak üzere kapatılmalı

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP hakkında net çıkış.
Koronada başvurular <br>yüzde 30 arttı

Koronada başvurular
yüzde 30 arttı

​İstanbul için tehlike çanları çalmaya başladı.
İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

​Vade düzenlemesi can suyu oldu.
Kolunda his kaybı oldu

Kolunda his kaybı oldu

​Zehirli balığın anlık teması hastanelik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.