Gündem Kırmızı listeden 2 PKKlı eksildi
POLİTİKA

Kırmızı listeden 2 PKK’lı eksildi

MİT ve TSK, ortak operasyonla terör örgütü PKK’ya yine ‘nokta atışı’ yaptı. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hava harekâtı ile PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden ‘Gülçiya’ kod adlı Servet Aydın ve ‘Tekoşin Batman’ kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Servet Aydın
Servet Aydın

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi hızla sürerken, örgütün sözde üst düzey sorumluları da 'nokta atışlarla' etkisiz hale getiriliyor. Bir süre önce MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Gülçiya' kod adlı Servet Aydın ve 'Tekoşin Batman' kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

Söylemez Yaşar

MİT'in elde ettiği anlık istihbaratın TSK ile paylaşılması sonucu harekete geçen F-16'lar, teröristleri nokta atışı ile tam isabetle vurdu. Öldürülen 'YJA-STAR' sözde askeri konsey ve PKK/PJAK konsey üyesi Servet Aydın'ın kırmızı kategoride arandığı, 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok eylemin de azmettiricisi olduğu belirlendi. Aynı operasyonda imha edilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunuyordu. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar'ın, örgütün sözde Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi.

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