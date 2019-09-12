Gündem Kırmızı listeden bir terörist eksildi
POLİTİKA

Kırmızı listeden bir terörist eksildi

MİT ve TSK’nın 19 Ağustos’ta Kandil’de yaptığı kritik operasyonun detayları açıklandı. PKK’nın eğitim faaliyetleri için kullandığı bir bina imha edilirken kırmızı listede 4 milyon lira ödülle aranan elebaşı Gülüzar Tural ile yine kadın yapılanmasını yöneten teröristlerden Saliha Kaytar öldürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Gülüzar Tural
Terörist Gülüzar Tural

Terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlar sürerken neredeyse her gün örgüt elebaşılarından biri ya da birkaçı etkisiz hale getiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Ağustos’ta PKK’nın Kandil’deki eğitim faaliyetleri için kullandığı bir binaya ortak operasyon gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK’nın Kandil’de gerçekleştirdiği ortak operasyonda, imha edilen binanın içerisinde kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ‘Pelşin Tolhildan’ kod adlı Gülüzar Tural (48) ile örgütün kadın yapılanması KJK’nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi ‘Dr. Jiyan Garzan’ kod adlı Saliha Kaytar’ın da bulunduğu belirlendi. Tural’ın, PKK’ya 1993’de katıldığı, bir dönem Erzincan-Tunceli bölgesinde konuşlandığı ve sabotaj eğitimi aldığı öğrenildi. 1999-2003 yılları arasında sözde PKK/KCK Başkanlık Konseyi’nde yer alan Tural’ın bu yıl itibarıyla, sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak Eğitim Komitesi’nde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Saliha Kaytar

ÖRGÜTÜN CERRAHIYDI

Terörist Saliha Kaytar’ın ise Dicle Üniversitesinde tıp eğitimi almasının ardından 1993’te Diyarbakır’da hastanede çalıştığı dönemde PKK/KCK’ya katıldığı, 2006-2009 dönemlerinde PKK/KCK’nın PJAK sorumlusu olarak Rusya’da faaliyet gösterdiği, Mart 2011’de, Kandil Alanı’nda bulunan hastanede cerrah olarak görev yapmaya başladığı ve bu yıl itibarıyla örgütün yapılanma şemasında PKK/KCK Yürütme Konseyi içerisinde yer aldığı öğrenildi. Gülüzar Tural ile Saliha Kaytar’ın Kandil bölgesinde içerisinde bulundukları bina 19 Ağustos’ta yerlebir edildi. Bu arada, aranan bir terörist de dün Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkisiz hale getirildi. Polis Özel Harekât ekiplerince kırsalda takibe alınan ‘Kava’ kod adlı Sezer Işık, ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verince öldürüldü. Işık’ın ismi, 300 bin TL ödülle arananlardan oluşan ‘gri liste’de bulunuyordu. Öte yandan Muş’un Şenyayla kırsalındaki hava destekli operasyonda ise 3 terörist imha edildi.

REKLAM

PKK'lıların 17 yaşındaki genci dağa kaçırdığı anlar
GÜNDEM
PKK'lıların 17 yaşındaki genci dağa kaçırdığı anlar
KKTC’de ard arda patlamalar

Çatalköy bölgesindeki askeri alanda birden çok patlama meydana geldi.
Cezasız kalıyor

Cezasız kalıyor

​Okul müdürü ve memur velilerden bağış adı altında para toplamıştı.
Ortak payda Türkiye

Ortak payda Türkiye

Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi.
Binlerce kişiden haber yok

Binlerce kişiden haber yok

​Dorian Kasırgası vurduğu Bahamalar'da arama çalışmaları devam ediyor.
Güvenli bölge oyunu

Güvenli bölge oyunu

​ABD'li komutanların ziyareti sırasında teröristler böyle görüntülendi.
İran yüzünden kovuldu

İran yüzünden kovuldu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la ilgili önemli iddia.

Hedef<br>100 milyar dolar

Hedef
100 milyar dolar

2033 yılına kadar 100 milyon turist bekleniyor.

5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

Hakkari ve Muş'ta PKK'ya yönelik terör operasyonları düzenlendi.
Ortak Whatsapp grubu kuruldu

Ortak Whatsapp grubu kuruldu

​Büyükşehir belediye başkanları hızlıca irtibat sağlayabilecek.
Suriye ve Libya'yı görüştüler

Suriye ve Libya'yı görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü.
Türk bayrağını<br>indiren Rum aranıyor

Türk bayrağını
indiren Rum aranıyor

​Ayine katılmak için gelip Türk bayrağını indirdi.
İşgalin<br> bahanesi: 11 Eylül

İşgalin
bahanesi: 11 Eylül

​ABD, saldırıdan hemen sonra iki ülkeyi işgal etmişti.
HDP'den hesap <br>sormaları önemli bir gelişme

HDP'den hesap
sormaları önemli bir gelişme

​Bahçeli'den Diyarbakır'daki evlat nöbetine ilişkin açıklama.
Okul müdürü ve <br>memura 'bağış' gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden para isteyince ekipler harekete geçti.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.