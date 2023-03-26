Kırmızı mektup da gönderecek misiniz?

AK Parti’ye oy veren Kürtlere “Ahlaksız” diyerek hakaretler savuran HDP’li Ahmet Türk’ün açıklamaları terör örgütü PKK’nın 1990’lı yıllarda kendisine muhalif olanları gönderdiği “kımızı mektuplarla” hatırlattı. Örgüt, o dönem muhalif isimlere, haraç vermeyen iş adamlarına ve siyasilere kırmızı mektuplar gönderip ölümle tehdit ediyordu. Dönemin tanıklarından Eski Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, “PKK 90’larda Doğu ve Güneydoğu’da terör estirdi. PKK, kırmızı mektuplarla kendilerine yeni hedefler seçiyorlardı. Vatandaşları kendi saflarına katmak için, korkutmak için, caydırmak için insanlara o tür mektupları atıyorlardı” dedi.

HDP’li Ahmet Türk.

HER AİLEDEN BİRİNE GİTMİŞTİR

Örgütün mektup gönderdiği işadamlarının fabrikalarını da yaktığını dile getiren Atilla, “PKK varlıklı insanlara da bunu yapıyordu. Haraç vermeyen insanında ya fabrikasını yaktılar, ya oğlunu kaçırdılar, ya onu öldürdüler. Korkan insanlarda bu beladan kurtulmak için destek verdi. Vatandaşlar da bu olayı unutmaz. Ailesinden birine illa anlatmıştır. 90’lı yıllar da kırmızı mektuplarla çok haraç topladılar. Biz şehit verdiğimiz için kabre girene kadar unutmayız” ifadelerini kullandı.

Deryan Aktert.

AK PARTİLİ BAŞKANLARI ŞEHİT ETTİLER

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada Türk’e tepki gösterdi. PKK’nın 2014’te AK Parti Diyarbakır Dicle İlçe Deryan Aktert ile Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ı “Neden AK Parti’den ayrılmıyorsun” diye tehdit etiğini söyleyen Aydın, iki siyasetçinin örgüt tarafından katledildiğini belirti. Aydın şunları söyledi: “Yeniden tehditlerin ortaya çıkarılması, sözde ılımlı Ahmet Türk gibi bir şahıs üzerinden piyasaya sürülmesi çok üzerinde durulması gereken bir hadise. AK Parti’ye oy veren Kürtlerin iradesini ipotek altına almaya çalışmak kimsenin haddine değil. PKK, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert’i “Neden AK Parti’den ayrılmıyorsun” diye tehdit edip şehit etti. Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan da aynı şekilde şehit edildi.”

Orhan Mercan.

BİRİ MECLİS’TE BİRİ DAĞDA KANDIRIYOR

PKK tarafından döşenen mayının patlaması ile bacağını kaybeden AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de “PKK sadece benim ailemden 13 kişiyi şehit etti” dedi. “Kürtlerin en büyük düşmanı PKK’dır” diyen Dinç, “PKK başkalarının piyonu olarak bölgede Kürtlere tehditler savuruyor. İnsan bir milletin hakkını savunursa o kişinin hanımını, çocuğunu, yaşlısını herkesi şehit mi edecek? O yüzden HDP ile PKK arasında hiçbir fark yoktur. Birisi Mecliste bizi kandırıyor. Birisi de dağda insanları kandırıyor” dedi.

Mazbatayı alma ölürsün

Bingöl’de kardeşi Şahin Çetinkaya ile birlikte kaçırılan dönemin AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya, yaşadıklarını “Kimlik istedikten sonra da araçtan aşağı indirdiler. Kardeşimin cüzdanında benim kartvizitimi buldular. Sonra da ellerimi ve gözümü bağladılar. Teröristler bana ‘AK Parti ve DEAŞ’a üye olmaktan tutuklusun’ dediler. Olayın 4’üncü sabahı kurtuldum” sözleriyle anlattı.

Nihat Çaprak.

Elektrik direğinde infaz ettiler

PKK, uzantısı HDP ve türevi partilere alan açabilmek ve bölge halkının siyasi tercihlerini değiştirebilmek için bölgede siyasilere ve sivillere dönük şiddete başvurmaktan kaçınmadı. Terör örgütü PKK, rahatsızlık duyduğu farklı siyasi partilere de zaman zaman eylemler gerçekleştiriliyor. 2014 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kıyı köyünde PKK’lılar, HÜDA PAR üyesi Mikail ve Ali Ayık’ı kaçırmak isteyince örgüt üyeleri ve köylüler arasında gerginlik yaşandı. Olayda üç kişi yaralandı. Van’da, 2014’te HÜDA Par’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Latif Şener isimli esnaf uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KORUCULAR DA ÖRGÜTÜN HEDEFİNDE

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yıllarca teröristlerle mücadele eden korucular da, terör örgütü PKK’nın hedefinde. Bitlis’te 2014’te kaçırılan geçici köy korucusu Nihat Çaprak, Bitlis Merkez ilçe Geçitbaşı köyü mülkî sınırları içerisinde, bir elektrik direğine bağlanarak, baş ve vücudunun değişik bölgelerine ateş edilmek suretiyle şehit edildi.







