Kırmızı ve yeşil bültenle aranan 2 suçlu Türkiye'de yakalandı

Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R. Hatay’da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B.P. Antalya’da yakalandı.
Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.
Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R. Hatay’da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B.P. Antalya’da yakalandı.