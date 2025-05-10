Kırmızı ve yeşil bültenle aranan 2 suçlu Türkiye'de yakalandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.