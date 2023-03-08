Kırsala ‘Bir Köy Bir İşletme’ modeli: 75 bin köy evi planlandı

Depremden etkilenen köylerden göç yaşanmaması için ‘Bir Köy Bir İşletme’ modeli hazırlanıyor. Çalışılan yeni model ile toprak ve hayvancılıkla iç içe olmak isteyenler için kırsalda refah alanları oluşturulacak. Kırsal üretimde gerekli olan ekipmanlar da sistem kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak. Üreticinin elindeki hayvan barınakları iyileştirilecek, teknik bilgiye ve finansmana erişim kolaylaştırılacak.

GENÇLER İÇİN SOSYAL ALAN

TOKİ, deprem bölgesinde 75 bin 681 köy evi yapacak. Köyün konsepti oluşturulurken besicilik ve yetiştiricilik faaliyetleri de dikkate alınacak. Kırsalda şehir plancısı yerine kırsala hâkim uzmanların yönlendirmesi esas alınacak. Kırsal alanların gençler için uygun ortamlar olmasına dikkat edilirken eğitim, sağlık, internet, ısınma, ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yapı kurulacak. Uygulama ile gençlerin kırsalda ailesiyle birlikte yaşaması teşvik edilecek. Konutlar buna göre tasarlanırken kütüphanesinden kafesine kadar bir çok sosyalleşme alanları da gözetilecek.

PLANSIZ ÜRETİME İZİN YOK

Uygulama ile nüfusun kırsalda tutulması planlanıyor. Egzoz emisyonu, gürültü, siber kirliliğin olmayacağı köylerde toprakla iç içe, tarımla ilgilenen nüfusun oluşturulması amaçlanıyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlara hayvansal ya da tarımsal üretimleri için ekipman desteği de sağlanacak. Bir köy bir işletme modelinde vatandaşın plan dışında traktör alıp, ekipmanı sağlayıp plansız üretim yapmasının önlenmesi hedefleniyor.

Tarım arazisine yerleşim olmayacak

Deprem bölgesinde kırsalda oluşturulacak yerleşim yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortak incelemesi ile belirlendi. Buna göre, tarım arazisi sadece tarımsal amaçlar için kullanılacak. Deprem bölgesinde yapılacak köy evleri konseptinin altı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doldurulacak. Konutlar, iş yerleri, ahırlar, ambarlar, silolar tamamen plana, programa uygun yapılacak.

Hayvanlar için kampüs yapılacak

Uygulama kapsamında derme çatma hayvan barınakları iyileştirilecek. Teknik bilgiye ve finansmana erişim kolaylaştırılacak. Çiftçilerin hayvanları tek çatı altında her yetiştiriciye ait müstakil ünitelerin bulunduğu ‘Hayvancılık kampüslerine’ taşınması öngörülüyor. Bu sistem ile daha ekonomik, daha verimli ve karlı bir hayvancılık yapılabileceği düşünülüyor.



