​Kırsalda bir karış toprak boş kalmayacak.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL), Tarım Peyzaj A.Ş ve BUSKİ marifetiyle kırsal bölgelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Bursa’nın 17 ilçesindeki 40’a yakın üreten kadın kooperatifi ile derneklerini tek tek kapsama alanına alan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 2 milyon TL’ye yakın destek sağlamış oldu. Kırsal mahallelerdeki üreten kadın kooperatiflerinin daha da güçlenmesi için verdiği desteklere devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak HAGEL marifetiyle Kelesli kadınların yüzünü güldürdü. Keles’te geçtiğimiz yıl kurulan Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne hamur yoğurma, hamur kesme ve salça makinesi desteği verildi.

ÇELİK KOOPERATİFİ ZİYARET ETTİ

HAGEL’in kasım ayı encümen toplantısı Keles’te gerçekleştirildi. Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve HAGEL encümen üyeleriyle birlikte Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret etti.

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Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar el emeği göz nuru ürettikleri yöresel ürünleri markalaştırmaya çalışıyor.

Kooperatif Başkanı Gülsüm Demir’e ekipmanları teslim eden Başkanvekili Çelik, “Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, HAGEL ve Tarım A.Ş. ile kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle adeta 4 koldan çalışıyoruz. İlçelerimizde bir karış toprağın bile boş kalmaması adına yaptığımız destekler sonrasında güzel geri dönüşler almaya başladık” dedi.

BİR YILDA ÖNEMLİ YOL KATETTİ

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin el emeği yöresel ürünler ürettiğini belirterek, verilen destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ekibine teşekkür etti. Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülsüm Demir, kooperatif kurulalı bir yıl olduğunu, destekler sayesinde önemli mesafe katettiklerini söyledi.