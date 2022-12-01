Gündem Kırsalda bir karış toprak boş kalmayacak
BURSA

Kırsalda bir karış toprak boş kalmayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde üreterek hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan kadın kooperatiflerine verdiği desteğe devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, ilçelerde bir karış toprağın bile boş kalmaması için desteklerin önemine vurgu yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırsalda bir karış toprak boş kalmayacak
​Kırsalda bir karış toprak boş kalmayacak.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL), Tarım Peyzaj A.Ş ve BUSKİ marifetiyle kırsal bölgelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Bursa’nın 17 ilçesindeki 40’a yakın üreten kadın kooperatifi ile derneklerini tek tek kapsama alanına alan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 2 milyon TL’ye yakın destek sağlamış oldu. Kırsal mahallelerdeki üreten kadın kooperatiflerinin daha da güçlenmesi için verdiği desteklere devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak HAGEL marifetiyle Kelesli kadınların yüzünü güldürdü. Keles’te geçtiğimiz yıl kurulan Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne hamur yoğurma, hamur kesme ve salça makinesi desteği verildi.

ÇELİK KOOPERATİFİ ZİYARET ETTİ

HAGEL’in kasım ayı encümen toplantısı Keles’te gerçekleştirildi. Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve HAGEL encümen üyeleriyle birlikte Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar el emeği göz nuru ürettikleri yöresel ürünleri markalaştırmaya çalışıyor.
Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar el emeği göz nuru ürettikleri yöresel ürünleri markalaştırmaya çalışıyor.

Kooperatif Başkanı Gülsüm Demir’e ekipmanları teslim eden Başkanvekili Çelik, “Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, HAGEL ve Tarım A.Ş. ile kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle adeta 4 koldan çalışıyoruz. İlçelerimizde bir karış toprağın bile boş kalmaması adına yaptığımız destekler sonrasında güzel geri dönüşler almaya başladık” dedi.

BİR YILDA ÖNEMLİ YOL KATETTİ

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin el emeği yöresel ürünler ürettiğini belirterek, verilen destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ekibine teşekkür etti. Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülsüm Demir, kooperatif kurulalı bir yıl olduğunu, destekler sayesinde önemli mesafe katettiklerini söyledi.

Temassız geçişle, yayalara engel yok
GÜNDEM
Temassız geçişle, yayalara engel yok
Isırtırım demek silahlı tehdit

'Isırtırım' demek silahlı tehdit

​Yargıtay 4. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar aldı.
300 fıkıh alimi bu atlasta

300 fıkıh alimi bu atlasta

​İslam Düşünce Atlası tamamlandı.
20 saatlik hassas operasyon

20 saatlik hassas operasyon

​Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı.
Büyümede rekor kırdık

Büyümede rekor kırdık

​2023'e iyi giriş yapacağız.
Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit

Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit

​Dört yılda 81 saldırı önlendi.
MİT'ten Sincar'da nokta atış

MİT'ten Sincar'da nokta atış

​PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi.
Ben şehit babasıyım

Ben şehit babasıyım

​Şehit Halil İbrahim Yiğit temmuzda evlenecekti.
EYT aralıkta Meclis'te

EYT aralıkta Meclis'te

​Sözleşmeli personelde kapsam genişliyor.
Turizm sezonu kapanmıyor

Turizm sezonu kapanmıyor

​Geçtiğimiz yıllara oranla hareketlilik yüzde 15 arttı.
Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda

Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda

​Bayrağımızı astık çok mutluyuz.
Ayşenur öğretmenin notları tahtada

Ayşenur öğretmenin notları tahtada

​Öğrenciler hüzünlü başladı.
İsveç'teki yeni hükümet daha samimi

İsveç'teki yeni hükümet daha samimi

​Somut adım bekliyoruz.
Meksika'ya galibiyet yetmedi

Meksika'ya galibiyet yetmedi

Suudi Arabistan ve Meksika Dünya Kupası'na veda etti.
Birlikte turladılar

Birlikte turladılar

Arjantin ve Polonya son 16 turuna yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.