Kırsaldaki öğrencilere müze sürprizi

Kayseri Talas Belediyesi, ortaokul öğrencilerine Kayseri kültürünü öğretmek amacıyla ücretsiz müze gezisi başlattı.
Geçen yıl yapılan tarihi çevre tanıtım gezileri kapsamındaki turlar şimdi Müzeler Haftasına dahil edilerek genişletildi. Öğrencilerin şehir, yeme içme, giyim kuşam, tarihi eser gibi konularda bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı gezi programı kapsamında; Kayseri Lisesi’ndeki Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi içindeki arkeoloji müzesi, Güpgüpoğlu Konağı’ndaki etnografya müzesi ve Mimarsinan Parkı içinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi ziyaret edildi. Talas Belediyesi Sanat Tarihçisi Özcan Eroğlu rehberliğinde, kırsaldaki ortaokul öğrencilerine yönelik müze gezisi bir hafta boyunca devam edecek.