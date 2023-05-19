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Kırsaldaki öğrencilere müze sürprizi

Kayseri Talas Belediyesi, kırsal mahallelerdeki ortaokul öğrencilerine Kayseri kültürünü öğretmek amacıyla ücretsiz müze gezisi başlattı.

04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri Talas Belediyesi, ortaokul öğrencilerine Kayseri kültürünü öğretmek amacıyla ücretsiz müze gezisi başlattı.

Kayseri Talas Belediyesi, ortaokul öğrencilerine Kayseri kültürünü öğretmek amacıyla ücretsiz müze gezisi başlattı.

Geçen yıl yapılan tarihi çevre tanıtım gezileri kapsamındaki turlar şimdi Müzeler Haftasına dahil edilerek genişletildi. Öğrencilerin şehir, yeme içme, giyim kuşam, tarihi eser gibi konularda bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı gezi programı kapsamında; Kayseri Lisesi’ndeki Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi içindeki arkeoloji müzesi, Güpgüpoğlu Konağı’ndaki etnografya müzesi ve Mimarsinan Parkı içinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi ziyaret edildi. Talas Belediyesi Sanat Tarihçisi Özcan Eroğlu rehberliğinde, kırsaldaki ortaokul öğrencilerine yönelik müze gezisi bir hafta boyunca devam edecek.


Hulusi Akar'dan 'Sinan Oğan'la ittifak olacak mı?' sorusuna yanıt: Tedbirimizi alırız
Hulusi Akar'dan 'Sinan Oğan'la ittifak olacak mı?' sorusuna yanıt: Tedbirimizi alırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi. Akar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Ülkemizin ciddi bir terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor" dedi. Bir gazetecinin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır" ifadelerini kullandı.



#Kayseri Talas Belediyesi
#Müzeler Haftası
#tarihi eser
#Sanat tarihi
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