Kırşehir'de 980 kolu boş makaron ele geçirildi

20:5316/10/2025, Perşembe
DHA
Kırşehir'de TIR’da yapılan aramada 980 kolu boş makaron ele geçirildi; 1 tutuklama
Kırşehir’de polisin düzenlediği operasyonda durdurulan TIR’da yapılan aramada 980 koli boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda durumundan şüphelenilen M.S.B. idaresindeki TIR durduruldu. Yapılan aramalarda 9 milyon 800 bin TL değerinde 980 koli boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü M.S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Kırşehir
#makaron
#Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü
