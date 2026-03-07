Yeni Şafak
Kırşehir’de tefecilik operasyonu: Üç şüpheliye işlem

18:537/03/2026, Cumartesi
IHA
Operasyonda 45 tapu senedi ve 50 tabanca fişeği bulundu.
Kırşehir jandarma ekipleri, baskı ve şiddet yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen kişilere yönelik tefecilik operasyonu düzenledi. H.Y., Y.E.Y. ve H.Y. isimli 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tapu ve senetler ile tabanca fişekleri ele geçirildi.

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından "tefecilik" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiye adli işlem başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre; baskı, cebir ve şiddet yoluyla vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, H.Y., Y.E.Y. ve H.Y. adlı kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda; 45 tapu senedi, 22 senet, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 alacak-verecek defteri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı.



#Kırşehir
#Tefecilik
#Operasyon
