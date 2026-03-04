Yeni Şafak
Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi jandarmadan kaçamadı

14:164/03/2026, Çarşamba
IHA
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E (48) yakalandı.

#Kırşehir
#FETÖ
#jandarma
