Kırşehir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 903 kişinin sorgusu yapıldı, 15 metruk bina ile 22 umuma açık yer kontrol edildi.