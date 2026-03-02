Yeni Şafak
Kırşehir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

2/03/2026, Pazartesi
AA
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 903 kişinin sorgusu yapıldı, 15 metruk bina ile 22 umuma açık yer kontrol edildi.

Denetimlerde yabancı uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan köylerde de denetim yapan jandarma ekipleri, vatandaşları izinsiz ve kaçak yollarla düzensiz göçmen çalıştırmamaları uyarısında bulundu.


#Kırşehir
#Göçmen
#Denetim
