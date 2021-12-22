Kış çalışmalarına teknolojik katkı

Burada önce yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın ardından da Yazyurdu Köyü’nde kar temizliği yapan belediye çalışanı Mümin Demirel ile bağlantı kurarak yağış durumu ve yollardaki trafik akışı hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Yalçın, teknolojinin tüm imkanlarından yararlandıklarına dikkat çekerek, “22 kırsal mahallemiz var ve bu 22 kırsal mahallemizin tamamında kamera sistemi var. Kamera sistemleri hem bizim kış çalışmalarının koordinasyonunu sağlamakta hem de güvenlikte çok işimize yarıyor. Kaymakamlığımız, jandarmamız da yer yer bu teknolojik imkânlarımızdan yararlanıyor. Kayseri ve civarında ilk kar yağan köyler Talas’a ait köyler. Cebir, Yazyurdu vs. gibi yüksek rakımlı mahallelerimizde görev yapan arkadaşlarımızla anında bağlantı yapıyoruz. Bir sıkıntı yok çok şükür ve zaten biz hazırdık. Tuzlama çalışmaları devam ediyor. Kış olduğu için akşam biraz dona çekmiş. Ama en güzeli bizim burada kepçecimizi, kamyoncumuzu, tuzlama ekibini görerek hem onların çalışmalarını denetlemek, hem de vatandaşımızın ihbarlarına gerek kalmadan gerekli işlemleri yapma imkanı var burada. Bütün kış boyunca çalışmalarımız bu şekilde devam edecek” dedi.

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Açıklamasının son bölümünde kış çalışmalarında görev yapan ekiplere de kolaylıklar dileyen Başkan Yalçın, “Kış çalışmalarında gerek sahada gerekse de koordinasyon merkezinde görev yapan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Herkes 7/24 teyakkuzda. Kar bizim için önemli, yağmur bizim için önemli. İnşallah bereketli olur. Ancak bununla beraber Allah afatından muhafaza etsin” diye konuştu.