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KAYSERİ

Kış turizminin cazibe merkezi

Dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes; açık pistleri, hizmeti ve lezzetleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes’e çıkarak Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerin Erciyes’le ilgili fikirlerini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Memdüh Büyükkılıç çocuklarla vakit geçirdi.
Memdüh Büyükkılıç çocuklarla vakit geçirdi.

Kar yağışının yetersizliği nedeniyle pek çok kayak merkezi kayak sezonunu açamazken modern karlama ünitelerinin de desteğiyle sezonu açan Erciyes, büyük ilgi görmeye başladı. Hafta sonu İstanbul’dan İzmir’e, Adana’dan Konya’ya, Ankara’dan Gaziantep’e kadar Türkiye’nin pek çok ilinden kayak severler Erciyes’e akın etti. 20 Aralık Cuma günü yapılan ilk charter seferle Polonya’dan gelen turist kafilesinin yanı sıra Erciyes’in Amerika Kıtası’ndan dahi konukları vardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes’e çıkarak yerli ve yabancı misafirlerle görüştü. Çocuklarla yakından ilgilenen, ziyaretçilerin Erciyes’le ilgili görüşlerini alan Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in hizmet kalitesi ve modern tesisleri ile herkesin takdirini kazanan bir kış turizm merkezi olduğunu söyledi.

‘GURUR KAYNAĞIMIZ’

Erciyes’in yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Erciyes bizim gurur kaynağımız, yüz akımız. Uluslararası standartlardaki gerek mekanik tesislerimiz, gerekse kayak pistlerimiz ile herkes için bir cazibe merkezi. Kış boyunca Polonya, Ukrayna, Rusya ve Belarus’tan yapılacak olan charter seferlerimiz başladı. Bunun yanında Meksika ve Brezilya’dan dahi Erciyes’e gelenler söz konusu. Amacımız yabancı ziyaretçi sayımızı daha da artırmak. Bereketli ve yoğun kalabalık var. Pislerimiz açık ancak daha fazla kar yağmasını bekliyoruz. Erciyes’i gerek yönetim anlayışı, gerek fiyatı, gerekse hizmet kalitesiyle herkes takdir ediyor” diye konuştu.

‘SUCUK VE PASTIRMA ERCİYES’TE YENİR’

  • Başkan Büyükkılıç, Erciyes’teki yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra sucuk-ekmek, balık-ekmek, cips, kestane satışı yapan esnaflarla da görüştü. Kardan adam tesislerindeki misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, Kayseri pastırmasının özelliğine de vurgu yaptı. Erciyes’te sucuk ve pastırma yemenin bir başka keyif olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de sucuğun ve pastırmanın yeri bir başka; ancak Erciyes’te daha da başka. Reklam yapmıyoruz, kaliteyi paylaşıyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, bir grup misafire sucuk ekmek de ikram etti.

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