Gündem Kışın keyfi Mamakta yaşanıyor
YEREL GÜNDEM

Kışın keyfi Mamak’ta yaşanıyor

Mamak Belediyesi kentteki sosyal hayatı canlandırmak ve vatandaşları yeni bir spor dalıyla buluşturmak amacıyla hizmete sunduğu buz pateni yoğun ilgi görmeye devam ediyor.


Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kışın keyfi Mamak’ta yaşanıyor
Kışın keyfi Mamak’ta yaşanıyor

Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi Amirliği’nin yanına kurulan ve uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşası yapılan buz paten pistine çocuklarıyla birlikte ziyaret eden aileler, Mamak’ta, buz pateni yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

İlkleri yaşatmaya devam edeceğiz

Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Mamak’ta ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi vakit geçirmesini ve keyifli bir spor olan buz patenine ilgilerini artırmak" dedi.

Görenlere pes dedirtti

Görenlere pes dedirtti

​Otomobili sulara gömülürken selfie çekti.
Anne babalar dikkat

Anne babalar dikkat

​Kovid atlatan çocuklarda görülebilir.
Meteorolojiden tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuşuyor.

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.