Kışın keyfi Mamak’ta yaşanıyor

Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi Amirliği’nin yanına kurulan ve uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşası yapılan buz paten pistine çocuklarıyla birlikte ziyaret eden aileler, Mamak’ta, buz pateni yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

İlkleri yaşatmaya devam edeceğiz

Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Mamak’ta ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi vakit geçirmesini ve keyifli bir spor olan buz patenine ilgilerini artırmak" dedi.