Kısırlaştırma yeterli değil

Sahipsiz hayvanların “kabul edilemez sayısı” uzmanları da korkutuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan bu tehlikeye dikkat çekiyor. Arslan öncelikle “sokak hayvanı” yerine “sahipsiz hayvan” kavramının kullanılması gerektiğini belirtti. Arslan, Türkiye’deki sahipsiz hayvanların sayısının şu andaki kabul edilebilir ve başa çıkılabilir olmaktan çıktığını söyledi.

Murat Arslan

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Bu coğrafyada insanların her zaman sokak ve mahallelerinde hayvan beslediğini vurgulayan Arslan, “Ancak şu andaki sayı artık kabul edilebilir ve başa çıkılabilir olmaktan çıktı. Bu durum sadece insanlar için değil, hayvanlar için de sorun. Trafik kazaları, hastalık ve açlık nedeniyle ölümler, hayvan refahına da aykırı bir durum. Yani bu sorunu hayvanseverlik ya da hayvan sevmemek gibi duygulardan çıkarmalı, daha akılcı ve bilimsel yaklaşmalıyız.” diye konuştu.

ORTA VADEDE YARARLARI OLABİLECEK

Türkiye’de 9 Temmuz 2021’de revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu’nun tam olarak uygulanması durumunda orta vadede yararları olabileceğini belirten Arslan, terk edilme engellenmedikçe, kaçak üretim, hayvan girişi ve satışı devam ettiği sürece tablonun giderek ağırlaşacağına dikkati çekti.

8 MİLYON SAHİPSİZ HAYVAN

Bazı il ve ilçe belediyelerinde kanuni zorunluluk olmasına rağmen geçici bakımevi veya barınak bulunmadığını, kimi belediyelerin ise hayvanseverlerin baskısıyla sorunu çözdüğünü ifade eden Arslan, şunları kaydetti: “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 10’u kadar sahipsiz hayvan bulunmaktadır. Bu çıkarımın nedeni, bu canlıların yiyecek kaynağı olan insanların artıklarının ancak yüzde 10’una yetmesidir. Bu tahmine göre ülkemizde yaklaşık 8 milyon sahipsiz hayvan bulunduğu söylenebilir. Bilimsel çalışmalar bir bölgede 6 aylık sürede mevcut hayvanların yüzde 70’i kısırlaştırıldığı takdirde bile popülasyonun nüfusu ancak sabit kalmaktadır. Yani tek başına kısırlaştırma asla yeterli olamayacaktır.”







