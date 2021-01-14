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ANKARA

Kısıtlamada bagajda yakalanan yolcu: İkinci kez ceza yememek için böyle bir yola başvurdum ama yakalandık

Ankara'da yılbaşı gecesi sokak kısıtlamasını ihlal edip, taksinin bagajında yolculuk yaparken polisin kontrol noktasında yakalanarak ceza uygulanan Şenol Gülkafa, konuştu. Gülkafa, daha önce de kısıtlamaya uymadığı için ceza yediğini belirterek, "İkinci kez ceza yememek için böyle bir yola başvurdum; ama yakalandık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.
Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

Başkent'te yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Şenol Gülkafa, ceza yememek için taksinin bagajına binerek evine gitmek istedi. Çankaya ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, kontrol noktasında taksiyi durdurdu.

  • İçeride yolcu bulunmamasına rağmen taksimetrenin açık olduğunu fark eden polis, bagajı açtığında Şenol Gülkafa ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan polis, ceza yememek için bagaja bindiğini belirten Gülkafa'ya, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı
OYNAT 00:22
Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bir kişi, ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

'TAKSİCİYE FAZLA ÜCRET TEKLİF ETTİM'

Taksi bagajında yolculuk yapmasına rağmen ceza yemekten kurtulamayan Gülkafa, konuştu. Gülkalfa, işsiz olduğunu ve maddi gücünün olmadığını belirterek, aşırı alkolün etkisiyle böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

  • Gülkafa, taksi şoförüne bagaja binebilmek için fazla teklif ettiğini anlatarak, "Aşırı alkolün etkisiyle böyle bir yöntem geldi aklıma. İlk başta taksici kabul etmedi; ama fazla ücret teklif edince kabul etti. Eve dönerken Kurtuluş Parkı civarında polis ağabeyler denetim yapıyordu. O da taksici olduğu için 'çevirmezler' diye direkt geçti. Polisler de şüphelendi, navigasyon açık, taksimetre açık. Polis ağabeyler bagajı açmak istedi, bagajı açtıklarında da içinden ben çıktım" dedi.

DHA
Şenol Gülkafa.

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'İKİNCİ CEZAYI YEMEMEK İÇİN YAPTIM'

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için daha önce de ceza yediğini ifade eden Şenol Gülkafa "Fazla bir miktar değil 15-20 lira fazla teklif ettim taksiciye. Kısıtlamadan dolayı daha önceden de ceza yemiştim. İkinci cezayı yememek için böyle bir uygulamaya başvurduk. Yanlış yaptığımın farkındayım; ama iş işten geçti, yakalandık. Yine aynı cezayı yazdılar, yani 'ava giderken avlandık' gibi bir şey oldu. Doğru bir ceza, mecbur ödeyeceğiz. Olur böyle vakalar, Türk Polisi yakalar. Bir daha olmaz inşallah" dedi.

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