Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla yakalandılar, Kimseye zararımız yok dediler
3. SAYFA BURSA

Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla yakalandılar, 'Kimseye zararımız yok' dediler

Bursa’da otomobille sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Emirhan M. (24) ve Muhammet K.’ye (26) toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Polisin aramasında ise yağmurluğunun kapüşonundan uyuşturucu, araçtan da 2 adet ruhsatsız silah çıkan şüphelilerden Muhammet K., "Kimseye zararımız yok, satmıyoruz içiciyiz. Silahlara ise zaafım var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Suçüstü yakalandılar.
Suçüstü yakalandılar.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkiinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 59 FR 486 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobildeki 2 kişiye izin belgelerini sordu.

İzin belgeleri olmayan 2 şahsın üst aramasını yapan ekipler, Emirhan M.’nin yağmurluğunun kapüşonunda, Muhammet K.'nin ise ceplerinde gizlediği bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain, bir miktar lime maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine ekipler, otomobilde de arama yaptı.

DHA
Suç üstü yakalandılar.

Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 2 adet ruhsatsız silah bulundu.3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira cezanın uygulandığı, şüphelilerden Muhammet K. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kimseye zararımız yok. Uyuşturucu satmıyoruz, içiciyiz" dedi. Muhammet K.'nın, araçtan çıkan silahlara ilişkin, "Silahlara zaafım var" demesi dikkat çekti. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Merinos Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecekler.

Abone Ol Google News
Sıfırlanan nüfus

Sıfırlanan nüfus

Türkiye'de neden bu kadar çok göçmen var?
Erzurumda korkunç olay

Erzurum'da korkunç olay

Ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi.
Fransada Türk damgası

Fransa'da
'Türk' damgası

​Milli futbolcularımız Lille'e galibiyeti getirdi.
Antalya'da<br>esrarengiz görüntü

Antalya'da
esrarengiz görüntü

'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım ve korktum.'
Vinci<br>Kabe'ye çevirdi

Vinci
Kabe'ye çevirdi

​Gökyüzünde namaz kıldı, görenler şaşkına döndü.

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

​Paşinyan'a öfke dinmiyor.

Kaza yapan kuryeden<br>şaşırtan tepki

Kaza yapan kuryeden
şaşırtan tepki

İsmi yanlış söylenince 'Benim adım Ömer değil' diyerek ağladı.
8 Aralık'ta başlıyor

8 Aralık'ta başlıyor

​Bakan Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi.
Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

​Vuhanlı uzmandan dünyayı korkutan açıklama.
İran cezaevindeki<br>Türklerin tedavisini engelliyor

İran cezaevindeki
Türklerin tedavisini engelliyor

Azerbaycan'a destek veren aktivistler cezaevinde koronavirüse yakalandı.
Satan arttı,<br>alan azaldı

Satan arttı,
alan azaldı

Nisan ayından sonra en düşük satışlar gerçekleşiyor.
'İnanmıyorum,<br>deli midir nedir?'

'İnanmıyorum,
deli midir nedir?'

​Evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor.
Her maçını izliyorlar

Her maçını izliyorlar

​Kimse adını bilmiyordu, transferin gözdesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.