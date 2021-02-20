Kısıtlamada yollar bomboşken takla attı

Olay, sabah saat 08.00 sıraları Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre araç sürücüsü Anıl Önder önündeki aracın ani fren yapması sonucu direksiyonu sağa doğru kırdı. Önder, aracıyla önce bariyerlere vurdu daha sonra takla attı. Hafif şekilde yaralanan sürücünün ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra konuşan sürücü Önder, “Çok hızlı gidiyordu önümde çok sert frene bastı. Sağa doğru kaydım sağda da araç vardı ona vurmamak için bariyere attım kendimi sonrada takla attım. Şu anda iyiyim” dedi.