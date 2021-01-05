Gündem Kısıtlama umurlarında değil Eğlence merkezindeki 45 kişiye ceza yağdı
KONYA

Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin lira ceza

Kısıtlama umurlarında değil: Eğlence merkezindeki 45 kişiye ceza yağdı

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin 250 lira ceza kesildi. İşletme sahibi S.K. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kişi başı 4 bin 50'şer lira ceza kesildi.
Kişi başı 4 bin 50'şer lira ceza kesildi.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye amirliği ekipleri, Efsane Sokak'taki eğlence merkezinin koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, eğlence merkezindeki 45 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer liradan toplam 182 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kısıtlama umurlarında değil: Açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza
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Kısıtlama umurlarında değil: Açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza

Yakalama kararı vardı

Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan yakalama kararı olan O.A. da gözaltına alındı. İşletme sahibi S.K. hakkında ise 'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

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