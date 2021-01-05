Kısıtlama umurlarında değil: Eğlence merkezindeki 45 kişiye ceza yağdı

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye amirliği ekipleri, Efsane Sokak'taki eğlence merkezinin koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, eğlence merkezindeki 45 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer liradan toplam 182 bin 250 lira ceza uygulandı.

GÜNDEM Kısıtlama umurlarında değil: Açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza

Yakalama kararı vardı

Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan yakalama kararı olan O.A. da gözaltına alındı. İşletme sahibi S.K. hakkında ise 'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.