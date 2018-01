Kışlada yeni gıda dönemi

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, şunları söyledi: “TSK'da tüketilen tedarik unsurlarının önemli bir bölümünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşlarından doğrudan protokolle alma yöntemine, dönemine geçiyoruz. Bu kapsamda 2018’de et ve et mamulleri olarak Et ve Süt Kurumundan yıllık en az 510 milyon liralık bir alım yapmayı hedefliyoruz.”



Nurettin Caniklin

1 MİLYON 650 BİN YUMURTA

Canikli, “İlk defa organik ürün uygulamasını TSK'da bu dönem başlatıyoruz. Bu uygulama pilot uygulama olacak. Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve güneydoğudaki askeri birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene, 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz” diye konuştu.

