Kışlada yeni gıda dönemi

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, şunları söyledi: “TSK'da tüketilen tedarik unsurlarının önemli bir bölümünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşlarından doğrudan protokolle alma yöntemine, dönemine geçiyoruz. Bu kapsamda 2018’de et ve et mamulleri olarak Et ve Süt Kurumundan yıllık en az 510 milyon liralık bir alım yapmayı hedefliyoruz.”
1 MİLYON 650 BİN YUMURTA
Canikli, “İlk defa organik ürün uygulamasını TSK'da bu dönem başlatıyoruz. Bu uygulama pilot uygulama olacak. Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve güneydoğudaki askeri birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene, 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz” diye konuştu.
- 758 milyonluk malzeme
- Yıl içinde en az Et ve Süt Kurumundan 510 milyon, Tarım Kredi Kooperatiflerinden 91 milyon, Marmara Birlikten 44 milyon, Tarişten 23 milyon, Trakya Birlikten 28 milyon, Çaykur’dan 25 milyon, TMO’dan 13 milyon ve Adalet Bakanlığı Cezaevleri İşyurtları Kurumundan 23 milyon liralık malzeme satın alacaklarını dile getiren Canikli, “Toplam olarak 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin etmiş olacağız” dedi.
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