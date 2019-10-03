Kitap Benim projesi büyüyor

Uğur Okulları Kitap Benim projesi ile öğrencilerine okuma, okuduğunu anlama, yorumlama, eleştirel düşünme süreçlerini temel beceri olarak kazandırmayı amaçlıyor.

OKULLARDA ÖZEL ALAN VAR

Uğur Okullarının eğitim felsefesinin temelinde yer alan 5 Dil 2 Beceri’nin başında gelen anadil eğitimi kapsamında birçok proje gerçekleştirildiğine değinen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek “Kitap Benim projesi ile öğrencilerimize, çok önem verdiğimiz okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Okumaya yapılan yatırımın, hayat başarısı ve akademik başarıya olan etkisine inanıyoruz. Okullarımızın tümünde öğrencilerimiz özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda veya kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerinde kitap okuyorlar. Onlarla birlikte okuldaki tüm eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz de bu süre içinde okuma yapıyorlar. Projemizi ikinci yılında okuma saatimizi okul dışındaki alanlara taşıdık. Bugün 44 ildeki 106 okulumuz, 303 farklı ortak alanda okuma yaptı. Her okulumuz yaşadıkları şehrin ortak alanlarında, park ve bahçelerinde, görünürlüğü yüksek yerlerde kitap okuma saati gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

DÜNYAMIZ GELİŞİYOR

Uğur Okulları Çamlıca Kampüsü 3. sınıf öğrencileri bu kapsamda okuma saatlerini İstanbul’da Kız Kulesi önünde gerçekleştirdi. Kitap okurken yeni dünyalar keşfettiğini söyleyen Uğurlu öğrenci Yiğit Çobandağ “Tüm okul keyifle kitap okuyoruz, hayal dünyamızı ve okuma yeteneğimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.