​Kitap dostları İstiklal’de buluştu

Beyoğlu’nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla Kütüphane Seferberliği başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Her Semte Bir Kütüphane’ projesi kapsamında ilçenin her semtinde bir kütüphane kurulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışma kapsamında açılan İstiklal Kütüphanesi yazarlarla okurları buluşturmaya başladı.

Yazar Tarık Tufan’ın “Kaybolan” kitabının imza günü İstiklal kütüphanesinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören imza gününde okurları için kitabını imzalayan Yazar Tufan, daha sonra edebiyat hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından okurların sorularını cevaplandıran Yazar Tufan, kendilerini ağırladığı için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür etti.