Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme salonundan fotoğraf paylaşan hakime inceleme

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.
Tatlıtuğ’u yargılayan kadın hakim, oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı Whatsapp durumunda paylaşan hakim hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz Twitter'dan duyurdu
'Vergi usül kanuna muhalefet' suçundan yargılanan Tatlıtuğ’la fotoğrafını paylaşan hakimle ilgili, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, şunları söyledi:
- Bir Hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medya da yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur.
Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama
Öte yandan olayla ilgili Kıvanç Tatlıtuğ da Twitter hesabından açıklamada bulundu. Tatlıtuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim."
Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim.
Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim.— Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) September 22, 2019