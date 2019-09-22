Gündem Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme salonundan fotoğraf paylaşan hakime inceleme
İSTANBUL

Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme salonundan fotoğraf paylaşan hakime inceleme

Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme salonundan fotoğraf paylaşan hakime inceleme

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren ve sosyal medya hesabında paylaşım yapan hakim hakkında HSK inceleme başlattı. Olayla ilgili, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz Twitter hesabından duyuruda bulundu. Olaya ilişkin açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ ise fotoğraftaki hakimin kendi davasına bakan hakim olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakimin sosyal medya hesabında paylaştığı söz konusu fotoğraf.
Hakimin sosyal medya hesabında paylaştığı söz konusu fotoğraf.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Tatlıtuğ’u yargılayan kadın hakim, oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı Whatsapp durumunda paylaşan hakim hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz Twitter'dan duyurdu

'Vergi usül kanuna muhalefet' suçundan yargılanan Tatlıtuğ’la fotoğrafını paylaşan hakimle ilgili, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, şunları söyledi:

  • Bir Hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medya da yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama

Öte yandan olayla ilgili Kıvanç Tatlıtuğ da Twitter hesabından açıklamada bulundu. Tatlıtuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim."
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