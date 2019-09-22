Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme salonundan fotoğraf paylaşan hakime inceleme Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme salonundan fotoğraf paylaşan hakime inceleme Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren ve sosyal medya hesabında paylaşım yapan hakim hakkında HSK inceleme başlattı. Olayla ilgili, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz Twitter hesabından duyuruda bulundu. Olaya ilişkin açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ ise fotoğraftaki hakimin kendi davasına bakan hakim olmadığını söyledi.

Haber Merkezi 22 Eylül 2019, 22:05 Son Güncelleme: 22 Eylül 2019, 23:11 Yeni Şafak