Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu: ​​Kod adı Nalbur!

Usulsüzlük ve rüşvet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Vize Belediye Başkanı Ender Sevinç’in rüşvet çarkının ayrıntıları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Ender Sevinç’in rüşveti vatandaşa ‘nalburumuz’ diye tanıttığı kasası Tolga Ö. üzerinden aldığı tespit edildi.

HER İŞLEMDEN RÜŞVET

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkındaki soruşturma ‘rüşvetten bıkan’ vatandaşların ihbarı üzerine başladı. Soruşturmada Sevinç’in belediyenin yetki sınırlarındaki iş ve işlemlerden rüşvet aldığı belirlendi.

PARA TOLGA Ö.’NÜN HESABINA

Dosyaya giren bilgilere göre G.Ş. isimli vatandaş doğal SİT alanına konteyner yerleştirmek istedi ve belediyeye başvurdu. Belediye Başkanı Ender Sevinç ise G.Ş.’den 20 bin TL para istedi ve parayı yatırması için kasası olduğu iddia edilen Tolga Ö.’nün hesap numarasını gönderdi. G.Ş. ise hesaba 20 bin TL göndererek dekontu da Whatsapp üzerinden Ender Sevinç’e gönderdi. Sevinç aynı araziye elektrik bağlatmak isteyen G.Ş.’den bu kez rüşvet olarak telefon istedi. G.Ş. ise Sevinç’e telefonun bedeli olan bin 200 doları elden ödedi.

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SEKRETERİNİ DE KULLANDI

Sevinç, kaçak yapıdan hakkında tutanak tutulan bir vatandaştan da para istedi. Bu para transferi de daha önce belediyede sekreter olarak çalışan M.K. isimli bir kadın üzerinden gerçekleştirildi. Yine bu paranın son durağı da Tolga Ö. isimli şahsın banka hesabı oldu. Sevinç’in kasası Tolga Ö.’nün rüşvet alınacak kişilere “Nalburumuz” diye tanıtıldığı tespit edildi.

Daha önce de 4 kadın personele “cinsel taciz” suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Ender Sevinç, ifadesinde iş ve işlemler karşılığında para aldığını kabul etti ancak söz konusu paraların belediyeye bağış olarak alındığını öne sürdü. Sevinç, G.Ş.’den alınan 20 bin lirayla ağırlama giderleri nedeniyle lokantalara olan borçların ödendiğini iddia etti.

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TALEBE KARŞI LAPTOP

Sevinç, ifadesinde bir marketin talebini karşılamak için bağış olarak laptop alındığını söyledi. Sevinç bu itirafını da yeniden değiştirerek, “3 gündür gözaltındayım. Bu sebeple ifademde belirttiğim ‘laptopun’ belediyeye teslim edildiğine yönelik beyanım doğru değil” ifadelerini kullandı. Başkanı Ender Sevinç rüşvet almaktan, Tolga Ö. ise rüşvete aracılık etmekten tutuklandı.