Gündem Kız arkadaşının yüzüne yanıcı madde döken saldırgan cezaevinde
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Kız arkadaşının yüzüne yanıcı madde döken saldırgan cezaevinde

Avcılar'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin (42) yüzüne yanıcı kimyasal madde döktükten sonra kaçarak, Esenyurt'taki bir yakınının evinde gizlenirken yakalanan Mehmet Yıldız (30) sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Kız arkadaşının yüzüne yanıcı madde döken saldırgan cezaevinde
Mehmet Yıldız

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yıldız bir süredir arkadaşlık ettiği Yasemin Uzunçelebi'nin evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren Yıldız, yatağında uyuyan Uzunçelebi'inin yüzüne siyah ve yanıcı bir madde döküp kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi edilen Yasemin Uzunçelebi'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

POLİS GİZLENDİĞİ EVDE YAKALADI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten Yaralama' olayı ile ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu aradığı şüpheli Mehmet Yıldız'ı gizlendiği Esenyurt'ta bir yakının evinde yakaladı. 16 farklı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen Mehmet Yıldız, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da ifade verirken, kadının yüzüne içinde ne olduğunu bilmediği bir tas içerisindeki maddeyi döktüğünü, bunu kendisinin getirmediğini öne sürdü. Mehmet Yıldız'ın hakkında ayrıca bir dosya ile ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Çoğu dolandırıcılık olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Mehmet Yıldız, "Kasten yaralama" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Yasemin Uzunçelebi
DHA
Yasemin Uzunçelebi

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından Mehmet Yıldız'ı tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme Mehmet Yıldız'ın 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırı öncesi çevredeki esnafa borcunu ödediği ve İstanbul'dan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

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