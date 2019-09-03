Gündem Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
ERZURUM

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Erzurum’da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Haber Merkezi IHA
Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.
IHA
Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.
Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.
IHA
Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Yakutiye ilçesine bağlı Gülahmet Caddesi üzerinde iddialara göre, 4 yaşındaki S.D. isimli kız çocuğu, evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü.

Durumu gören S.D.’nin annesi mahalleliden yardım istedi. S.D.’yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin linç girişiminde bulunduğu polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra da polis merkezine götürüldü.

Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı

  • Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.

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