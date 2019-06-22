Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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Kız isteme töreninde dehşet: 2 ölü

Kız isteme töreninde dehşet: 2 ölü

Afyonkarahisar’da kız isteme merasimi sırasında kutlama için tabancayla açılan ateşle vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, silahı ateşleyen şahıs da olay sonrası kalp krizi geçirdi.

Haber Merkezi IHA
İki kişinin öldüğü olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İki kişinin öldüğü olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgilere göre olay, Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde yaşandı. Akşam saatlerinde kız isteme merasimi için erkek tarafından kız tarafına yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içinde yer alan gelen Cemil K. (54), bir süre sonra kutlama amacıyla belinde getirdiği tabancıyı ateşledi.

Silahtan çıkan kurşunlarla Ramazan Başer (64) ile İl Genel Meclis (İGM)Üyesi Bahri Arıkan’ın oğlu Muhammed Nazmi Arıkan (17) ağır yaralandı.

Silahı ateşleyen Cemil K. da olayın şokuyla fenalık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kan, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası 112 Acil servis ekipleri ve emniyete haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Cemil K.’nın ve onun silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

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