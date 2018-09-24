Kur'an kursları açılış programına yoğun ilgi

2018-2019 kız çocukları Kur'an kursları programı Esenyurt'taki Albayrak Camii'nde gerçekleşti. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Din Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Holding CEO'su Ömer Bolat, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ile Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile bir çok vatandaş katıldı.

Program Fatiha suresi okuyan öğrencinin Kur'an tilaveti ile başladı.

2017'de açılan kursa yoğun bir ilgi olduğundan dolayı yeni kayıtların alınmadığı kursun açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 4-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kurs 1,5 yıldır hizmette.

7 YAŞ ÇOCUKLARIN ÖĞRENİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın programda yaptığı konuşmadan satır başları:

Ekim ayı dedi demin hocamız. Bu sözler bana şunu hatırlattı: tohum at bitmezse toprak utansın...

Biz de bu amaçla 6 sene önce tohumu ekmeye başladık. Hasadı almaya başladık. İlk hasadımız 3 bindi. 10 binler 20 binler derken 130 bine ulaştık geçen yıl itibariyle.

Bu sınıflarda çocuklarımızın rabbini bilmesi, peygamberini öğrenmesi, kitabını tanıması, anne babaya saygı nedir, küçüklere sevgi nedir bunları ve diğer evrensel değerleri bilmesini hedefliyoruz.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Camii Kur'an Kursu'nda sınıfları gezdi.

Çocuklarınız 7 yaşına gelene kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz diyor efendimiz. Buradaki vurgu namaz kılma değil. Sevgiyi saygıyı kitabını peygamberini öğrenmiş olacak. 7 yaş eğitim bilimcilerin üzerinde ittifak ettiği bir yaş biliyorsunuz. Karakter oluşumunun yüzde 63'ü 7 yaşına kadar oluşur diyor bilimciler. Efendimiz 7 yaş vurgusundaki hikmet de burada. Biz DİB olarak bir hikmetle yolumuza devam ediyoruz. Çocuklarımızın karakterleri oluşurken, DİB olarak biz nerede olacağız ve ne kadar katkı sağlayacağız kısmında yer alıyoruz.

Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz... Biz beşikteki çocuğa da bir şeyler veriyoruz. Yeni doğan bebeğin hocaya gelmesi, bir kulağına ezan diğer kulağına kamet okuyoruz. Dualarla ismini veriyoruz. Bu beşikteki çocuğa eğitim değil midir?

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Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Camii Kur'an Kursu'nda sınıfları gezdi.

Haftanın her günü her yaş grubuna eğitim veriyoruz.

Kadrolu sözleşmeli ve her yıl fahri öğreticilerle kuran kurslarımızda hizmet veriyoruz. Toplam 50 bine kadar ulaşıyor kuran öğreticilerimiz.

Eğitimlerin en hayırlısı Kuran eğitimidir

Eğitimlerin en hayırlısı Kuran eğitimidir. Rahman, peygamberimize Cebrail vasıtasıyla öğretti. Efendimiz, ashabına öğretti. Bir Kuran-ı Kerim göremeyen Müslümanlar var. Görünce gözyaşları ile mukaddes kitaba yapışan Müslümanlar var bu dünyada.

Kur'an-ı öğrenmek ne kadar önemliyse kimyayı, matematiği, tıbbı öğrenmek de bu kadar önemlidir. Çünkü tüm ilimleri anlayacak aklı Rabbimiz yaratmıştır. O nedenle bugün milli eğitimdeki üniversitelerdeki öğretmenlerin de bu anlayışla yoluna devam etmeleri çok önemlidir

Arap ülkelerinde eğitim fakültesini ararsanız terbiye fakültesi dersiniz. Terbiye eğitim demektir. İşte bugün 4-6 yaş arası çocuklarımızı biz eğitiyoruz.

Evinde oturacağına gelip Kur'an kursunda, beşikten mezara kadar ilim öğrenin diyen Peygamberimizin sözünüzü yerine getirenler var.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Camii Kur'an Kursu'nda sınıfları gezdi. Erbaş'a Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da eşlik etti.

7'den 70'e diyorlardı ya biz onu DİB olarak değiştirdik. 7'den önce de 70'den sonra da diyoruz.

Sayın Ahmet Albayrak burada. En hayırlı işi Kur'an öğrenilmesine vesile olunmasını Rabbimiz kendisine nasip etti. Ne mutlu... Hayır sahiplerinin de daha fazla katkı sağlamasını arzu ediyoruz.

"Dünyadayken Allah için yaptıklarınız sizindir" diyor Peygamberimiz. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Camii Kur'an Kursu'nda sınıfları gezdi. Erbaş'a Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da eşlik etti.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bugün ekim mevsimindeyiz. Kuran kurslarımızın eğitime başladığı ilk günde sizlerle birlikte olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bizim için ekim mevsimi çünku kuran kursları ve okullarımız çocukların gönlüne yeni heyecanların, bilgilerin, mutluluğun ekildiği gündür. Bu günü Albayrak Kuran Kursu'nda yaşadığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Albayrak ailesine ve Esenyurt yerel yönetimine çok teşekkür ediyoruz.

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İnşallah bu yıl bereketli, hayırlı olur. Kur'an eğitimine gösterilen ilgi ve alaka bizleri son derece memnun etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Kur-an Kursu'nun eğitim yılı açılış törenine katıldı.

Garip zamanlar yaşansa dahi ilahi emrin öğrenilmesi ve ezberlenmesi asla kesintiye uğramamıştır. Ancak geldiğimiz nokta sahip olunan imkanlar bizlerin sorumluluğunu artırmakla kalmıyor, mazeretleri de ortadan kaldırıyor. 4-6 yaş demek bizim için zihinleri berrak, her kaydı alan cağ demektir. Bu nedenle çocuklarımızın bu yaşta ilahi kelam ile buluşmasından son derece mutluyuz. Geleceğe daha iyi insan yetiştirmek adına yapacağımız çok iş var.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Kur'an kurslarımız sürekli devam ediyor. Ancak yaz aylarında özellikle yeni kayıt döneminde ögreticilerimizin kursları ve fiziki alanlarımızın en uygun hale getirilmesi için bir ara dönem geçiriyoruz.

Bugün ülkemizin dört bir yanında eğitime başlayan kardeşlerimiz için hayırlı olsun diyorum.

Eğitim faaliyetlerimizde bugün itibariyle 3 bin 20 kardeşimizin müracaatı ile hafızlık tespit sınavlarını başlattık. 2018 yılı sonu itibariyle inşallah 10 bin hafız daha ülkemizde hizmet vermeye devam edecek.

"Hedef 160 bin çocuğa ulaşmak"

Yeni atamaları yapılan 9 bin 500 imam hatipli kardeşimizin bir çoğunun da mesleki hazırlık eğitimleri bugün itibariyle başlamış durumdadır.

Kur'an kursu hizmetlerimiz halkımıza sunduğumuz en önemli hizmetlerden biridir. Bu şuurla gerçekleştirdigimiz 4-6 yaş grubu kuran eğitiminde 122 bin geçen yıl itibariyle ulaştığımız rakamdı. Bu sene hedef 160 bin çocuğumuza ulaşmak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Camii'nde.

4-6 yaş kuran kurslarına geleceğin inşası olarak bakıyoruz. Yeni başlayacak eğitim döneminin hem yavrularımız hem aileleri hem de ülkemiz için hayırlı bereketli olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Programın ardından Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a plaket sundu. Katılımları için teşekkür etti.