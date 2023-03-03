Kızılay'dan 'kan bağışı' iddialarına tepki: Sadece iftiradan ibaret

Hastanelerin talep ettikleri her kan veya kan bileşeni için SUT'ta belirlenen tedarik süreci maliyeti (çalışanlar, laboratuvar, kan torbaları, soğuk zincir) ay sonunda Kızılay'a ödenmekte, bu ödemeye kendi giderleri de eklenerek SGK'ya fatura edilmektedir. Dolayısıyla tüm sürecin maliyetini devletimiz karşılamaktadır. Haberlerde sözü edilen faturalandırma yöntemleri tamamen hastanelerin tüzel kişiliklerinin özelliklerinden ve hizmet alım esaslarının ayrıntılarından oluşmaktadır. Tüm kamuoyu ve özellikle medya mensuplarının bunu bilmesine rağmen, Kızılay'ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece iftiradan ve kötülükten ibarettir."