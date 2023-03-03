Kızılay'dan 'kan bağışı' iddialarına tepki: Sadece iftiradan ibaret

Kızılay
Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Derneğin tüm gelirlerinin bağışçılarından, uluslararası fonlar ve gelir getirici iştiraklerinden geldiği aktarıldı.
Açıklamada, Kızılay'ın küresel ölçekte proje, program ve etkinlikleri yürüttüğü bu süreçte kamu maliyesinden herhangi bir bütçe desteği almadığı vurgulandı.
Asli faaliyetlerinin sürekli ve düzenli finansal kaynak ihtiyaçlarının sürdürebilir gelir modelleriyle desteklendiği anlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Bu işletmelerden Kızılay Çadır-Tekstile ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Kızılay Çadır-Tekstil İşletmesi, Derneğin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 'Barınmaya Destek' fonksiyonu gereği çadır depolarında tuttuğu çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmakla sorumludur. Ülkemizde ve dünyada kendisinden çadır talep eden kurum ve kuruluşlar için çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, Bakanlıklar ve STK'ler yer almaktadır. Çadır-Tekstil İşletmesi, bu süreçte elde edilen tüm girdileri, Kızılay Derneğine aktarmakta ve bu girdiler insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Kızılay Lojistik İşletmesinin de afet, insani yardım ve savaş lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası insani yardım sektörünün en büyük lojistik firmalarından biri olduğu anlatıldı.
Kızılay Lojistik İşletmesinin Çadır-Tekstil İşletmesinde olduğu gibi öncelikle Kızılay Derneğinin saha operasyonlarını yürütmek ve ihtiyacı doğrultusunda Kızılaya gıda maddeleri temin etmekle yükümlü olduğu belirtilen açıklamada, lojistik çalışmalarıyla talep edenlere de hizmet ürettiği, hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK ve benzeri kurum ve kuruluşlara tedarik ederken ürettiği tüm değeri Kızılay Derneğine aktardığı kaydedildi.
Gelirlerle ücretsiz beslenme desteği
Kızılay Derneğinin, toplanan bağışlar ve iştiraklerden gelen girdi ile alınan, gıda kolisi, mobil mutfak veya Kızılay aşevlerinde pişen sıcak yemekleri ve ayrıca tedarik edilen beslenme ürünlerini afet ve benzeri durumlardan etkilenen vatandaşlara ücretsiz beslenme desteği olarak sunduğu bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İftiradan ve kötülükten ibaret"
Ayrıca, Türkiye'de kan bankacılığı transfüzyon tıbbi uygulamalarının tek yetkili otoritesinin Sağlık Bakanlığı olduğu ve belirlediği usul ve esaslara göre yürütüldüğü aktarılarak şöyle bilgi verildi:
Açıklamada, Kızılay'ın bu hizmetlerle beraber, mobil sağlık ekipleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi, psikolojik ilk yardım bağlamında psikososyal hizmetlerin desteklenmesi, ücretsiz mağazalarla afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi gibi hizmetleri de bağışçılar tarafından yapılan bağışlar, işletme ve iştiraklerinden elde ettiği gelirlerle karşıladığı belirtildi.