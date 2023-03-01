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Depremden sağlam çıkan 'TOKİ konutları' örnek gösterildi

Edirne İl Genel Meclisinde, Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerden sağlam çıkan "TOKİ konutları" örnek yapı gösterildi. Hatay'daki kurtarma çalışmalarına katılan Edirne Genel Meclisi üyeleri bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Edirne Genel Meclisinin AFAD gönüllü üyesi Mustafa Üstün, konuşma yaptı.

17:06 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
TOKİ evleri (Foto: Arşiv)

TOKİ evleri (Foto: Arşiv)

Hatay'daki kurtarma çalışmalarına katılan Edirne Genel Meclisi üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstün, İl Genel Meclisinin mart ayı ilk birleşiminde, bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.


AFAD gönüllü üyesi Üstün, 1999 Marmara Depremi'nde de görev yaptığını ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyayı etkilediğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, ''Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü'' ifadelerini kullandı. 'Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır kuruldu ve dağıtıldı' diyen Erdoğan, ''Şehrimizi yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken inşa hazırlıklarına başladık. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta 83 bin konut ile bismillah diyoruz. TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, muhalefete kentsel dönüşüm konusunda da, "Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır" dedi.

Depremlere karşı önlemler alınması gerektiğini belirten Üstün, şöyle dedi:

"Maalesef 1999 yılında biz bu acıyı iliklerimize kadar yaşamıştık. Ama maalesef o günden bugüne pek bir şey değiştiremedik. Keşke binaların hepsi TOKİ'ler gibi yapılsaydı. Yıkılmayan binalar TOKİ binalarıydı. Onları yapan arkadaşlar işini muntazam yapmış. Camları dahi kırılmayan binalar gördük ama çok sayıda yıkılan binaları da gördük."

AFAD gönüllü üyesi Karadağ da depremin ardından kısa süre içerisinde çevre illerden askeriye, AFAD ile Türk Kızılay ekipleri, gönüllüler ve kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Katıldıkları kurtarma ekibiyle 9 insanı enkazdan çıkardıklarını dile getiren Karadağ, "Türkiye zor günler geçirdi. Allah'ım bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını yarıya indirmeyi nasip etmesin. Yaralar sarılmaya başlandı." dedi.


Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ise depreme karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Sağlam yapıların depremde hayat kurtardığını anlatan Geçmiş, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerden sağlam çıkan binaların incelenerek örnek alınması gerektiğini kaydetti.

Geçmiş, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılan meclis üyelerini tebrik etti.

#Hatay
#TOKİ
#Tamer Karadağ
#Mustafa Üstün
1 saat önce
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Depremden sağlam çıkan 'TOKİ konutları' örnek gösterildi
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