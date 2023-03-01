Depremden sağlam çıkan 'TOKİ konutları' örnek gösterildi

"Maalesef 1999 yılında biz bu acıyı iliklerimize kadar yaşamıştık. Ama maalesef o günden bugüne pek bir şey değiştiremedik. Keşke binaların hepsi TOKİ'ler gibi yapılsaydı. Yıkılmayan binalar TOKİ binalarıydı. Onları yapan arkadaşlar işini muntazam yapmış. Camları dahi kırılmayan binalar gördük ama çok sayıda yıkılan binaları da gördük."