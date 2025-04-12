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Kızılay'dan kar mağdurlarına sıcak destek

Kızılay'dan kar mağdurlarına sıcak destek

14:5012/04/2025, Cumartesi
AA
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Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ikramlarda bulundu.

Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun karda meydana gelen trafik kazaları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ve bölgede görev yapan ekiplere destek amacıyla harekete geçti.

Trafikte aksama yaşanan alanlarda vatandaşlara ve burada görev yapan personele ikramlarda bulunan Kızılay ekipleri, Samsun-Ankara yolunda trafiğin normale dönmesi için yapılan çalışmalara katkıda bulundu.

"Kızılay olarak her zaman afet ve acil durumlarda sahadayız"

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, yaptığı açıklamada, kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde, özellikle Toptepe mevkisinde ulaşımda ciddi aksamalar olduğunu söyledi.

Çoban,
"Kızılay olarak her zaman afet ve acil durumlarda sahadayız. Vatandaşlarımız ve görev başındaki personelimizin yanında olmak, ihtiyaç duydukları her anda destek vermek bizim için bir sorumluluktur."
dedi.
Türk Kızılay, karda mahsur kalanları yalnız bırakmadı.
Türk Kızılayın her zaman vatandaşların yanında olduğunu göstermek istediklerini belirten Çoban,
"Kar yağışının etkili olduğu tüm bölgelerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her an sahadaydık. Zorlu hava koşullarında ikramda bulunduğumuz vatandaşlarımız hem moral buldu hem de Kızılay'ın her durumda yanlarında olduğunu bir kez daha görmüş oldu."
diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu Samsun-Ankara yolunda ulaşım normale döndü.



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