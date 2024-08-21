|
Gündem

Kızılcahamam'daki yangın Gerede'ye sıçradı: Bir köy tahliye edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı. Gerede'nin Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, "65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi" dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin de "Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor" açıklamasında bulundu.

15:28 - 21/08/2024 mercredi
Güncelleme: 16:52 - 21/08/2024 mercredi
AA
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bir köyde tahliye başladı

Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi.

Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Öte yandan jandarma ekipleri, çevre köylerde de vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bolu Valiliğinden açıklama

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bolu ve Ankara Valilerinden peş peşe açıklama

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi" dedi.

'İnsan kaynaklı'

Ankara Valisi Vasip Şahin de "Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor" açıklamasında bulundu.


İzmir'de yangın onu yeniden buldu: İki kez yanan evi yüzünden memleketinden göç eden vatandaşın yeniden evi yandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. 18 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti. Mahallede 20 yıldır oturduğu evi yanan Selim Kaya ile 35 yıllık evi alevlere teslim olan Resul Sirkeci de yıkık duvarların önünde birbirlerine destek olmaya çalışıyor. 41 yaşındaki Selim Kaya, memleketi Çorum'da evinin 1990 ve 1995'te iki kez yandığını, kendisine yeni bir hayat kurmak için İzmir'e göç ettiğini anlattı. "Memleketten yangından dolayı kaçtım, geldim burada da yangın beni buldu. Çorum'da da evimiz tamamen yanmıştı." diyen Kaya, evini yeniden yapma imkanının bulunmadığını, destek istediğini ifade etti. Yaklaşık 50 bin lirasının da yandığını aktaran Kaya, "Evdeki tüm eşyaları yenilemiştim. Evlenmeyi düşünüyordum. Her şeyi sıfırdan almıştım. Sıfırdan çıkmıştım şimdi yeniden dipteyim. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanıma vermesin." dedi.


#Ankara
#Bolu
#KIZILCAHAMAM
#Orman yangını
il y a 2 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye'nin zirve yürüyüşü! İşte 2024 güncel sıralama...