Kızılcahamam'daki yangın Gerede'ye sıçradı: Bir köy tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.
Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.
Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bir köyde tahliye başladı
Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi.
Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi.
Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Öte yandan jandarma ekipleri, çevre köylerde de vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bolu Valiliğinden açıklama
Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Bolu ve Ankara Valilerinden peş peşe açıklama
Bolu Valisi Erkan Kılıç, "65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi" dedi.
'İnsan kaynaklı'
Ankara Valisi Vasip Şahin de "Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor" açıklamasında bulundu.