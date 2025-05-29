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Kızılelma’dan sert manevra

Kızılelma’dan sert manevra

04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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KIZILELMA.
KIZILELMA.

Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma PT-4, ‘AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi’ni de başarıyla tamamladı.

Türk savunma sanayiinin devlerinden Baykar'ın yerli ve milli teknolojileri her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından üretilen jet motorlu SİHA Kızılelma'nın önemli bir eşiği daha aştığını duyurdu. X hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, Kızılelma'nın 4 numaralı prototipinin test görüntülerini yayımladı. Bayraktar, Kızılelma PT-4'ün "AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi"nin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Baykar Teknolojinin resmi sosyal medya hesabı da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Ve her zaman KIZILELMA'ya devam!" ifadelerine yer verildi.



#KIZILELMA
#Bayraktak
#savunma sanayi
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