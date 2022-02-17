​Kızıltepe Sevgi Günü Programı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Dilek Çam başkanlığında düzenlenen kadınlara özel eğlence programında doyasıya eğlenildi. Programa Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın Eşi Beyhan Demirtaş’ta katıldı. Konukların doyasıya eğlendiği programda çekiliş yapılarak kadınlara hediyeler verildi.

Programda konuşan Dilek Çam, sevgi günün önemine değindi. 14 Şubat sevgililer gününe istinaden bizler de Kızıltepemizde bugünü ‘Sevgi Günü’ olarak kutluyoruz diyen Çam: “2020 yılında yaptığımız programımızda aziz şehitlerimizin evlatları ve yetim- öksüz toplam 77 çocuğumuzun hayalini gerçekleştirerek yaşamış olduğumuz mutluluğu Kızıltepemizde gelenekselleştirmek istedik. Bu yıl da ziyaretlerimizi, etkinliklerimizi bir hafta boyunca sürdürdük. Hastanede yaşlılarımızı ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Esnaf kadınlarımızla bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulunduk, hep beraber sokak hayvanlarını besledik, köy okulunda okuyan çocuklarımızla beraber lunaparkta eğlendik.

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Engelli arkadaşlarımızı evlerinde ziyaret edip hal hatırlarını sorduk, şehit yakınlarımızı ziyaret ederek şehitlerimizi andık. Yardıma muhtaç birçok ailemizin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Bir hafta boyunca yaptığımız ziyaretlerimizde onların dertlerini dinledik, onlarla bir arada zaman geçirmenin kıymetini çok daha iyi anladık. Çünkü sevgi şifaydı. Sevgi güçtü, sevgi değişimin mührüydü. Bizleri bu günde yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’ın Kıymetli Eşi Hanımefendi Beyhan Demirtaş’a çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerde her zaman yanımızda olan Kızıltepe Kaymakamımıza programda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın Eşi Beyhan Demirtaş’ta yaptığı selamla konuşmasında:“Çok güzel bir program olmuş. Sayın kaymakamımıza ve Eşi Dilek Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler”dedi.