Gündem Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı
DİYARBAKIR

Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı eylemin 31. gününde 51’e yükseldi. Süheyla Demir, HDP binası önündeki eyleme 17 yaşındaki kızı Hayal için kucağına aldığı 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile katıldı. Anne Demir, kızına seslenerek "Kızım Hayal 2014’te dağa kaçırıldı. Buradan kızıma sesleniyorum, lütfen Hayal dön ailene gel, biz burada seni bekliyoruz. Her şeyinle seni tekrar kabulleniyoruz. Hiçbir şey ve hiçbir kimse için değmez hayatını karartmaya. Lütfen dön gel, bizim bu acılı yüreğimize bir su serp ve eğer bizi duyuyor ve görüyor isen küçük kardeşin Asmin Nisa ile birlikte seni almaya geldim" dedi.

Haber Merkezi IHA
Anne Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı.
Anne Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 31’nci gününde devam ederken, evlat nöbetindeki anne sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak Ağrı’da lise 1’inci sınıftayken terör örgütü PKK mensupları tarafından 2014’te dağa kaçırılan Hayal Demir’in (17) Annesi Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemine katılarak kızına seslendi.

“Küçük kardeşin ile birlikte seni almaya geldim”

Kızı Hayal’in lise 1’inci sınıftayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Süheyla Demir, “Ben Ağrı merkezden geldim. Kızım Hayal 2014’te çözüm süreci zamanında Şemsi Türkmen Lisesi’nde okuduğu sırada dağa kaçırıldı. Buradan kızıma sesleniyorum, lütfen Hayal dön ailene gel, biz burada seni bekliyoruz. Her şeyinle seni tekrar kabulleniyoruz. Hiçbir şey ve hiçbir kimse için değmez hayatını karartmaya. Lütfen dön gel, bizim bu acılı yüreğimize bir su serp ve eğer bizi duyuyor ve görüyor isen küçük kardeşin Asmin Nisa ile birlikte seni almaya geldim” dedi.

AA
Kızının PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını kaydeden anne Süheyla Demir, kucağına aldığı 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile oturma eylemine katıldı.

“Pansiyonda kalıyordu, okulda kandırıp dağa götürdüler”

Kızının dağa kaçırıldıktan sonra kendisi ile görüştüğünü ifade eden anne Demir, “Kızımla görüştüm ve pişman gibiydi. Dönemeyeceği konusunda hiçbir şey söylemedi, fakat pişman gibiydi. Zaten konuşurken boğazı düğümlenip zorlanıyordu, ondan sonra bir daha aramadı. Kim ya da kimler dağa kaçırıldı bilemiyorum. Ağrı merkezde pansiyonda kalıyordu, biz de köyde olduğumuzdan dolayı bilemiyorum kimler onu kandırıp götürdü” diye konuştu.

AA
Anne Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı.

“Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, dayanamıyoruz artık”

Tüm Türkiye’ye seslendiğini vurgulayan acılı anne Demir, “Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum, bütün anneler bize arka çıkın lütfen. Anneler bize arka çıksın ki evlatlarımız dönüp gelsin. Biz buradan ne kadar acı çekiyoruz görün ve sizde bizi anlayın. Bizim acımıza destek olun bizlere katılın. Herkesi arkamızda bekliyoruz ve Cumhurbaşkanımız da sesleniyorum, lütfen buna bir çözüm bulun. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, dayanamıyoruz artık” şeklinde konuştu.

AA
Anne Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı.

AA
Anne Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı.
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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı eylemin 31. gününde 51’e yükseldi. Süheyla Demir, HDP binası önündeki eyleme 17 yaşındaki kızı Hayal için kucağına aldığı 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile katıldı. Anne Demir, kızına seslenerek "Kızım Hayal 2014’te dağa kaçırıldı. Buradan kızıma sesleniyorum, lütfen Hayal dön ailene gel, biz burada seni bekliyoruz. Her şeyinle seni tekrar kabulleniyoruz. Hiçbir şey ve hiçbir kimse için değmez hayatını karartmaya. Lütfen dön gel, bizim bu acılı yüreğimize bir su serp ve eğer bizi duyuyor ve görüyor isen küçük kardeşin Asmin Nisa ile birlikte seni almaya geldim" dedi.
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