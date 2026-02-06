Yeni Şafak
Kızların 'erkek arkadaş' kavgası kanlı bitti

00:556/02/2026, Cuma
IHA
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te parkta oturan üç kızın arasında 'erkek arkadaş' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte kızlardan biri diğerini bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Gaziantep’te kızlar arasında erkek arkadaş meselesi sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan E.B., İ.T., N.G. isimli kızların arasında, erkek arkadaş meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte İ.T. yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak N.G.‘yi bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı genç kız, Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Gaziantep
#Kavga
#Bıçak
