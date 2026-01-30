Yeni Şafak
Kayganlaşan yolda şarampole uçan araç alev aldı

Kilis kavşağı istikameti
Gaziantep'te kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücü ile 2 kişi araçtan çıktıktan sonra araç alev almaya başladı. Yaralanan 3 kişi müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobil alev alev yandı. Araçtaki 3 kişi ise son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.


Kaza, Şahinbey ilçesi çevreyolu Kilis kavşağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, H.E.D idaresindeki 27 ADA 038 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktıktan sonra savrularak şarampole uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü ile 2 kişi kendilerini dışarı attıktan sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı, yanan aracı ise itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



