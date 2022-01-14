KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu: Rumların keyfine bırakmayız

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak seçimler öncesinde Yeni Şafak’a konuştu. İstikrarın önemine vurgu yapan Faiz Sucuoğlu, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

Bizim en büyük sıkıntımız siyasi istikrar, uzun yıllardır yakalayamıyoruz. Ortalama 1.5 senede bir hükümet değişiyor. Dolayısıyla proje ve atılacak adımlar konusunda sıkıntıya düşüyoruz. Yeni hükümetin adapte olması, projeye odaklanması derken yine hükümet değişiyor. Bu yıllardır böyle sürüyor.

OYNAT 03:06 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Şu an benim savunduğum iki devletli politikayı Sayın Rauf Denktaş 1983 yılında öngördü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TVNET canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.



KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 10. yılında saygıyla anan Ersin Tatar, 'Şu an benim savunduğum iki devletli politikayı Sayın Rauf Denktaş 1983 yılında öngördü. Biz sürdürdüğümüz bu siyasette, bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetten bahseden Rauf Denktaş'ın vasiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz.' dedi.

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ERDOĞAN MARAŞ’TA EZBERİ BOZDU

Biz diyoruz ki inşallah 23’ünden (ocak) sonra 5 yıllık siyasi istikrarı yakalarız. Siyasi istikrarı yakaladığımız anda zaten ekonomik istikrar da kendiliğinden gelir. Ben hep söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs için de Türkiye için de büyük bir şanstır. Nereden biliyoruz biz bunu. Sondajlardan başladı. Sondajlarda işte bu dik duruşun, geri adım atmamanın kararlılığın meyvesini orada topladık. Bir sondaj gemisi ile başladık iki sondaj gemisi yolladık. Sonra üç oldu. Önlerini kestik, biz de oradayız dedik, bir adım geri adım atmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Maraş’ta ezberi bozdu.

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BURASI KKTC TOPRAĞIDIR

Yüzde 3’lük bir kısmı açıldı, kademeli olarak açılacak. Burası KKTC toprağıdır. Malların sahipleri belli ama toprakların yüzde 96’sı vakıf malı zaten. Parça parça açılacak. Bu kadar net. 50 yıldır tamamen kapalı, bir vahşi hayat oluşmuş durumda. Esasında turistler için dünyada herhalde bulunmaz bir ziyaret yeri. Başladı zaten ziyaretler. Şu ana kadar 400 bine yakın kişi ziyaret etti.

GÜNEY KOMŞUNUN KEYFİNE BIRAKMAYACAĞIZ

Açılımlar devam edecek. Biz artık Güney Komşunun keyfine artık bir şey bırakmayacağız. Önce biz atarız adımı, isteyen takip eder isteyen etmez. İki egemen eşit devlet dedik. 50 yıldır bir federasyon hikayesi ile uyutulduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da söyledim. Bir jenerasyonumuzu kaybettik. Dönüp arkamıza baktığımızda bir arpa boyu yol katledilmemiş. Bizim düşmanımız değiller ama sınır komşumuz. Onlar orada güle güle yaşayın ama bizi bıraksınlar. Biz kendi ülkemizde hür yaşayalım . Egemen eşit iki devlet derken de yaşanan budur. Bu konuda hem kendi Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine tamamen destek veriyor.”

Kur korumalı mevduata geçiş

KKTC’nin TL mevduatına geçişi için yasal bir düzenleme gerekiyor. Hükümetimizde bu konuda olumludur. Büyük bir ihtimalle 23’ünden sonra da biz gerekli çalışmaları yapacağız. Birkaç nüans kaldı. İki tarafında olumlu baktığı bir konu. Kıbrıs için de önemlidir. Dolayısıyla o açılım yapılacak. Ayın 23’ünden sonra sıcak paranın farklı sektörlerden sıcak paranın KKTC’ye aktarılması anlamında yeni açılımları muhakkak gerçekleştireceğiz.

Kripto para yasası

Kripto paralar ile ilgili yasayı hazırlıyoruz. 23 Ocak’tan sonra da hızlı bir şekilde onu da yasallaştıracağız. Estonya ve Malta’daki yasal düzenlemeyi örnek aldık. Orada hem görevli arkadaşlar hem de teknik ekip çalışıyor. Kıbrıs’ta inşaat sektörü oldukça önemli, ileriye doğru adımlar atılıyor. Bizdeki yasalara göre yabancı uyruklulara bir daire satabiliyorsun. Onu açacağız, beşe çıkaracağız inşallah.

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