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ANKARA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'ya geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'de düzenlenecek gayriresmi Kıbrıs konferansı öncesinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ankaraya geliyor
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Cumhurbaşkanı Tatar, göreve geldikten sonra ilk kez başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersan Saner'in de eşlik ettiği Tatar, Başbakan Saner'in daveti üzerine Bakanlar Kurulu Toplantısı'na geldiğini ve Cenevre'de gerçekleştirilecek 5 BM toplantısı yanında da çeşitli konuların görüşüldüğünü söyledi.

BM toplantısı öncesinde Türkiye'ye ziyaret

Tatar, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5 BM formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu toplantı öncesinde 26 Nisan pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Tatar, "Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de ortaya koyacağı yeni siyaseti, yani egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin artık çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu" değerlendireceklerini kaydetti.

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Sorunlar el birliğiyle aşılacak

Bunun yanında memleket meselelerini de görüştüklerini aktaran Tatar, eski Başbakan olarak başta koronavirüs önlemleri olmak üzere tüm konuları ele aldıklarını vurguladı.

Her zaman memleketin ve halkın refahı için hükümete destek olacağını söylediğini dile getiren Tatar, KKTC'nin geleceği ve başarılı olması için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Önemli olanın halkın sağlığı, refahı, huzuru ve geleceğe umutla bakabilmesi olduğunun altını çizen Tatar, tünelin ucunda ışığın, aşılanmayla birlikte ve taburcu sayısıyla görünmeye başladığını kaydetti.

Tatar, yaz aylarında vakaların azalacağı umudunu da dile getirdi.

Türkiye ile yapılan protokol yanında yatırımların da sürdüğüne değinen Tatar, teknik konuların ve bürokrasiye takılmadan yatırımların devam etmesi temennisinde bulundu.

Tatar, KKTC’nin içinde bulunduğu sorunların el birliğiyle aşılacağına dikkati çekti.

Mecliste yaşanan sıkıntıları da takip ettiğini belirten Tatar, muhalefete "tutumunu tekrar değerlendirmesi" önerisinde bulundu.

Tatar, erken seçim konusuna ilişkin ise "Seçimin ne zaman olacağı, halkın nabzı tutularak değerlendirilmeli." dedi.

Cenevre'de iki devletlilik temellinde yapacakları süreçle ilgili Bakanlar Kuruluna bilgi verdiğini de ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından iki devletlilik temelindeki görüşlerini tüm ilgili taraflara anlattıklarını söyledi.

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