KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'deki vahşet Türkiye'nin garantörlüğünün önemini bir kez daha ispatladı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırmaya devam ederken, Tel Aviv yönetimine tepki yağıyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İsrail’in uyguladığı devlet terörüne, vahşete ve katliamlara seyirci kalanların, İsrail’in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak olduğunu kaydetti.

"BMGK ve uluslararası güçler seyirci kaldılar"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bayram dinlemeden İsrail'in Filistinli sivillere son sürat devam ettirdiği saldırılarda çocuklar, kadınlar katledilirken, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası güçlerin, 1964-74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıkları gibi, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarına karşı da seyirci kaldığını ifade etti.

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"Türkiye tek başına karşı çıkıyor"

Dünyanın, Gazze’ye yönelik saldırılara seyirci kalmasına rağmen Türkiye’nin tek başına bu saldırılara karşı çıktığına vurgu yapan Tatar, bu saldırıların sonlandırılması için gösterilen uğraş ve gayretin insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmet olduğunu dile getirdi. Tatar, Türkiye'nin bu dik duruşunu tarihin kaydedeceğini sözlerine ekledi.

OYNAT 09:03 Gazze'de yaşayan Assar: Arap ülkeleri ya İsrail'i savunuyor ya da susuyor İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Mustafa Assar yenisafak.com 'dan Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Editör Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Havadan ve karadan saldırı altında olduklarını söyleyen Assar, Arap ülkelerinin İsrail'den yana taraf aldıklarını ya da sustuklarını belireterek 'Türkiye'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar koruyacağız. Bizim için dua edin. Her an bombardıman yapılıyor. Az önce yakınlarımıza füze düştü. Onlardan değil yakınlarımı kaybetmekten korkuyorum' diye konuştu.









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"Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmek mümkün değil"

Gazze’de yaşanan vahşet, terör ve soykırıma dünyanın seyirci kalmasının, bir kez daha Kıbrıs’ta Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Tatar, “Kıbrıs’ta geçmişte yaşananları ve Gazze’de yaşanmakta olanları dikkate aldığımızda Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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"KKTC Gazze olmayacak"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB’nin ‘Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs’tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs’ta güvenliği AB sağlasın’ taleplerinin nedeni de şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama, dünya şunu bilmelidir ki; Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs’tan çekilmeyecek ve KKTC, Gazze olmayacaktır. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınarken, bu saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Tanrı’dan rahmet, Filistin halkına başsağlığı dilerim. Desteğimiz ve dualarımız Filistin halkı içindir."

OYNAT 00:54 İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 27 kişi yaralandı İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto eden yüzlerce Filistinliye saldırdı. Saldırılarda 27 kişi yaralanırken, 74 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Gazze’deki Al-Shorouk Kulesi’nin İsrail tarafından bombalandığı anların en net görüntüsü İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 12 Mayıs günü hedef aldığı Al-Shorouk Kulesi yıkılmıştı. Kulenin bombalandığı yere yakın bir noktadan çekilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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