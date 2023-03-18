KKTC için kilometre taşı

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, dün Ankara'da gerçekleşti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ankara’daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yer almasından dolayı rahatsızlığını Macaristan’a ileteceği ve Budapeşte’den izahat isteyeceği kaydedildi. Rum basınında yer alan haberlerde, GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT’ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti.
MACARİSTAN’A AB TEPKİSİ
Gotsis, KKTC’nin sembollerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs’ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte’ye aktarıldığını vurguladı. Macaristan’dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten Gotsis, konunun GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından, Macar mevkidaşına, AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel’de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı. Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşananlar için “Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizde önemli bir kilometre taşı” dedi.