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KKTC için kilometre taşı

Ankara'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer alması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni çıldırttı. KKTC’nin sembollerinin uluslararası toplantıda boy göstermesi, Kıbrıslı Türklerin egemen ve ayrı bir devlet olduğunu bir kez daha ortaya koydu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yaşananlar için “Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizde önemli bir kilometre taşı" dedi.

04:00 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, dün Ankara'da gerçekleşti.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, dün Ankara'da gerçekleşti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ankara’daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yer almasından dolayı rahatsızlığını Macaristan’a ileteceği ve Budapeşte’den izahat isteyeceği kaydedildi. Rum basınında yer alan haberlerde, GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT’ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

MACARİSTAN’A AB TEPKİSİ

Gotsis, KKTC’nin sembollerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs’ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte’ye aktarıldığını vurguladı. Macaristan’dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten Gotsis, konunun GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından, Macar mevkidaşına, AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel’de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı. Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşananlar için “Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizde önemli bir kilometre taşı” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi. Erdoğan, ''Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin deprem bölgesine yaptığı destekler için teşekkür eden Erdoğan, ''Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirveye vesile olan İlham kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.


#TDT Olağanüstü Zirve
#KKTC
#GKRY
#Theodoros Gotsis
43 dakika önce
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