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ANKARA

KKTC ve Nijerya ile imzalanan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Nijerya arasında imzalanan anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
KKTC ve Nijerya ile imzalanan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazetede yayımlandı
Foto: Arşiv

Türkiye ile Nijerya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan anlaşma

Türkiye ve KKTC arasında 17 Ekim 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile KKTC Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokol" Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, KKTC'de Geçitkale Deniz Hava Üs Komutanlığı kullanımında olan Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatları Deplase işlemine yönelik, Türkiye'den Milli Savunma Bakanlığı ile KKTC'den Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KKTC Elektrik Kurumu (KIBTEK) tarafından proje hazırlanmasını, onay ve yapım faaliyetlerinin ortak gerçekleştirilmesini içeriyor.

Protokolle söz konusu enerji nakil hatlarının hava alanı trafiğini engellemeyecek şekilde deplase işleminin yapılması amaçlanıyor.

Nijerya ile madencilik alanında işbirliği

Türkiye ve Nijerya'nın 20 Ekim 2021'de başkent Abuja'da imzaladığı "Türkiye ile Nijerya Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da onaylandı.

Anlaşmanın amacının, iki ülkenin uzmanlıklarının ve kalkınma ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak madencilik alanındaki işbirliğinin karşılıklı anlayış temelinde geliştirilmesi olduğu belirtildi.

Mutabakat zaptı kapsamında işbirliği alanları; maden kaynaklarının keşfi, madencilik kanunlarının düzenlenmesi ve uygulanması, madencilik alanında seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi, maden arama, jeolojik araştırma ve laboratuvar çalışmaları alanında eğitim programları yapılması, mineral zenginleştirmede teknik işbirliği, daha güvenli madencilik uygulamaları ve madencilik sektöründeki uzmanlık, beceri ve insan kapasitesi oluşturulmasını kapsıyor.

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