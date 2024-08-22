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KKTC'de askeri araç devrildi: Çok sayıda asker yaralandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

11:28 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:28 - 22/08/2024 Perşembe
AA
KKTC
KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı.


KKTC Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.


Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.


12 asker yaralandı


Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haddini aşan Alman tur şirketine KKTC'den tepki: Statüyü belirlemek size kalmadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik turizmi baltalamak adına alçakça bir yönteme başvurarak tur operatörlerini şantajda bulundu. Bu şantaja boyun eğen Almanya merkezli tur operatörü TUI, yetkili acentelere, turistlerin artık günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceğine dair e-posta göndererek KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesini kullandı. Haddini aşan Alman tur operatörüne tepki gösteren KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır. TUI'nin gönderdiği mailde kullandığı 'işgal altında' ifadesi ayıptır." dedi.


#KKTC
#Güzelyurt
#Akçay
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