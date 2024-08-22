KKTC'de askeri araç devrildi: Çok sayıda asker yaralandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik turizmi baltalamak adına alçakça bir yönteme başvurarak tur operatörlerini şantajda bulundu. Bu şantaja boyun eğen Almanya merkezli tur operatörü TUI, yetkili acentelere, turistlerin artık günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceğine dair e-posta göndererek KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesini kullandı. Haddini aşan Alman tur operatörüne tepki gösteren KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır. TUI'nin gönderdiği mailde kullandığı 'işgal altında' ifadesi ayıptır." dedi.