KKTC’de de korsan imza

CHP-HDP ve İyi Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun skandalları bitmek bilmiyor. KKTC’ye giden İmamoğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarına ziyarette bulundu.İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından mazbatası iptal olmasına rağmen anıt defterini “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” unvanıyla imzaladı.
İmamoğlu, mazbatayı almadan gittiği Anıtkabir’de de hatıra defterini ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ unvanı ile imzalamıştı. Bu imza tepkiler olmuştu.
İmamoğlu 2017 yılında Beylikdüzü belediye başkanı görevindeyken, Kıbrıs’ta Türk çocuklarını öldüren, kadınlara tecavüz eden ve364 Kıbrıs Türkü’nün ölümüne neden olan Rum Papaz Makarios’un heykelini yaptırmıştı.