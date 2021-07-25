'KKTC’de kalın' rüşveti

Önceki gün toplanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC’deki Rum nüfusunu korumak ve Rumların Güney Kıbrıs’a olası göçünü engellemek için ilginç kararlar aldı. Rum yönetimi KKTC’de yaşayan 45 yaş altı Rum ve Maronit çiftlere KKTC’de ev inşa etmeleri, mevcut evlerini genişletmeleri ve evlerini döşemeleri için 17 bin Euro ödenek verecek. Bunun 2023 Kasım ayına kadar süreceği de öğrenildi.

MAL KOMİSYONUNA BAŞVURMAYIN

Türkiye ve KKTC’nin Maraş hamlesini engellemek için her yola başvuran Rum yönetimi, kendi vatandaşlarını da tehdit etmeye başladı. Rum yönetimi Maraş’taki malların iadesi için kurulacak Taşınmaz Mal Komisyonu’na Rumların başvurmaması için kendi vatandaşlarını tehdit etti. Rumların olası başvurusunda Maraş’ın statüsünün tanınmak zorunda kalacağını düşünen Rum yönetimi, başvuruda bulunmak isteyen Rumları korkutarak engellemeye çalışıyor.

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DÜNYA KKTC Cumhurbaşkanlığı BMGK'nin Kapalı Maraş'a yönelik 'ilkesiz' açıklamasını kınadı