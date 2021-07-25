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İSTANBUL

'KKTC’de kalın' rüşveti

Ersin Tatar’ın Türkiye’nin desteğiyle KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesi ve kapalı Maraş’ın askeri statüden çıkarılarak açılacak olması Rumları telaşlandırdı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl kutlamalarında kapalı Maraş’ın bir kısmının askeri statüden çıkarılması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ayarını bozdu. Kapalı Maraş’ın turizme ve ekonomiye kazandırılacak olmasının yankıları sürerken, Rum Yönetimi yeni adımlar attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KKTC’de kalın rüşveti
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Önceki gün toplanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC’deki Rum nüfusunu korumak ve Rumların Güney Kıbrıs’a olası göçünü engellemek için ilginç kararlar aldı. Rum yönetimi KKTC’de yaşayan 45 yaş altı Rum ve Maronit çiftlere KKTC’de ev inşa etmeleri, mevcut evlerini genişletmeleri ve evlerini döşemeleri için 17 bin Euro ödenek verecek. Bunun 2023 Kasım ayına kadar süreceği de öğrenildi.

MAL KOMİSYONUNA BAŞVURMAYIN

Türkiye ve KKTC’nin Maraş hamlesini engellemek için her yola başvuran Rum yönetimi, kendi vatandaşlarını da tehdit etmeye başladı. Rum yönetimi Maraş’taki malların iadesi için kurulacak Taşınmaz Mal Komisyonu’na Rumların başvurmaması için kendi vatandaşlarını tehdit etti. Rumların olası başvurusunda Maraş’ın statüsünün tanınmak zorunda kalacağını düşünen Rum yönetimi, başvuruda bulunmak isteyen Rumları korkutarak engellemeye çalışıyor.

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