KKTC'den Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli ile alçak saldırıya kınama: Türk-İslam düşmanlığının göstergesi

Bosna Hersek'e fetih için gelen Osmanlı askerlerince 1460-1480 yıllarında Konjevic Polje ile Zvornik arasındaki bir tepenin zirvesinde inşa edilen Kuşlat Camisi, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırplar tarafından yakıldı. 2013'te yenilenerek tekrar açılan camide, her yıl sadece ağustosun son haftası cuma namazı kılınıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce Müslüman cuma namazını eda etti.