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KKTC'den Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli ile alçak saldırıya kınama: Türk-İslam düşmanlığının göstergesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece vakti molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı. Yazılı açıklamada bulunan Ertuğruloğlu, saldırının "Türk-İslam düşmanlığının göstergesi" olduğunu söyledi.

21:15 . 26/08/2023 Cumartesi
AA
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı şiddetle kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı şiddetle kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) Limasol kentindeki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

"Türk-İslam düşmanlığının göstergesi"

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ta Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece molotofkokteyli ile yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.


Saldırının "Türk-İslam düşmanlığının göstergesi" olduğunu ve geçmişte bu tür saldırıların sayısız örneklerinin bulunduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin, bu tür saldırılara karşı gerekli önlemleri almadığını, yeterli soruşturma yapmayarak saldırganları hukuk önünde cezalandırmadığını kaydetti.


Ertuğruloğlu, benzer eylemlerin tekrarlanmaması için önlem alınmasını ve saldırganların bir an önce yakalanarak hukuk önünde hesap sorulmasını Rum yönetiminden beklediklerini sözlerine ekledi.


#cami
#Güney Kıbrıs
#Limasol
#İbrahimağa Köprülü Camisi
#Saldırı
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