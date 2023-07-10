KKTC'nin yeni havalimanı gün sayıyor

Yeni Ercan Havalimanı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını bildirdi. Uraloğlu, test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı aktardı.
10 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ
Bakan Uraloğlu, "Açılış için artık gün sayıyoruz. 400 milyon avro yatırım bedelli ve 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut" dedi.