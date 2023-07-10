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KKTC'nin yeni havalimanı gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanının modern mimarisi ve doğa dostu özelliğiyle örnek bir tesis olduğunu belirterek, "Yeni Ercan Havalimanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak. Yeni havalimanı, kapasitesiyle Türkiye'yi KKTC'ye, KKTC'yi de dünyaya bağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi
04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Ercan Havalimanı.

Yeni Ercan Havalimanı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını bildirdi. Uraloğlu, test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı aktardı.

Abdulkadir Uraloğlu

10 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ

Bakan Uraloğlu, "Açılış için artık gün sayıyoruz. 400 milyon avro yatırım bedelli ve 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut" dedi.




#KKTC
#Yeni Ercan Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu
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