KKTC'nin yeni havalimanı gün sayıyor

Bakan Uraloğlu, "Açılış için artık gün sayıyoruz. 400 milyon avro yatırım bedelli ve 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut" dedi.