KKTC’ye müjde onlara ‘kara haber’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde yaptığı “Mülkiyet haklarına riayet edilerek Maraş’ta hayat yeniden başlayacak” açıklaması sonrası, Kıbrıs konusunda Rum yönetiminin sözcülüğüne soyunan Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve İsrail, tek bir ağızdan yaptıkları açıklamalarla Türkiye’yi hedef aldı. Batılı devletlerin temsilcileri endişe içinde olduklarını belirtirken, Fransa olayı Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıyacağını açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise soluğu Tel Aviv’de aldı ve İsrailli mevkidaşı Yair Lapid’le görüştü.

SOLUĞU TEL-AVİV’DE ALDI

Erdoğan’ın açıklamalarının hemen ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, durumu görüşmek üzere dün soluğu İsrail’de aldı. Dendias, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail’li mevkidaşı Yair Lapid ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin Kıbrıs’ta attığı adımların gündeme geldiğini belirtti ve desteğinden dolayı İsrail’e teşekkür etti. Dendias, İsrail’deki temasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçerek Rum mevkidaşı ile bir araya geldi.

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İSRAİL’DEN TAM DESTEK

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat da Twitter üzerinden Türkiye’nin Maraş açılımını hedef aldı. Türkiye’nin adımlarını endişe ile takip ettiklerini belirten İsrailli sözcü, “İsrail, GKRY’ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor” ifadelerini kullandı. Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides’a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

BORRELL TARAFINI SEÇTİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Maraş’ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu” savundu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uyulması yönünde çağrı yaparak Kıbrıs’ta Rumlardan yana taraf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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ENDİŞELİ İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Maraş’ın kapalı alanının yüzde 3,4’ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır” açıklamasında bulundu.

FRANSA BM’YE ŞİKAYET EDECEK

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Rum kesiminin avukatlığına soyunan isimler arasına katılmaktan geri kalmadı. Drian, Rum yönetimine desteklerini belirtti ve Maraş kararını Birleşmiş Milletler’de gündeme getireceğini söyledi.

ABD: YANIT VERECEĞİZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken “ABD, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye tarafından desteklenen tutumunu provokatif ve kabul edilemez görüyor” açıklamasında bulunurken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise “ABD, bu endişe verici durumu BMGK’da benzer düşünen müttefiklerle çalışıyor. Güçlü bir yanıt verilecek” açıklamalarında bulundu.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AB KIBRIS'TA GERÇEKLERDEN KOPUK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti ardından yaptığı açıklamayla ilgili, “Açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin KKTC’ye Maraş konusunda aldığı kararlar konusunda desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bilgiç, “Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir.” ifadelerini kullandı. Bilgiç, açıklamada AB’yi Kıbrıs’taki gerçekleri görmeye ve “Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya” davet etti.

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