Gündem Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı bölgede elektrikler kesildi
AYDİN

Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı bölgede elektrikler kesildi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir apartmanın birinci katında çalışmakta olan klima bomba gibi patladı. Patlama sonucu çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bu arda mahalledeki trafoda da patlama meydana geldi. İlçe merkezinde elektrikler kesildi.

Haber Merkezi İHA
Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı bölgede elektrikler kesildi
Bölgeye gelen ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Eski Belediye Evleri’nin olduğu bölgedeki apartmanlarından birindeki çalışır durumda olduğu belirtilen klima bir anda bomba gibi patladı. Bu sırada evin duvarı da yıkıldı. Patlama sesi ile birlikte evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

  • Bu sırada aynı mahalleyi besleyen elektrik trafosunda da patlama meydana geldi. Aşırı sıcak ve herkesin elektrikli soğutuculara yüklenmesi sonucu trafoda patlama meydana geldiği belirtildi.

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